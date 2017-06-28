Kemalpaşa’da iki kır düğün salonunda çalışmalar tamam

Kemalpaşa Belediyesi, ilçeye bağlı Ulucak Mahallesinde devam eden iki kır düğün salonu için müjde geldi. Çalışmaların tamamlandığı ifade edilirken,

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Uğurlu, Ulucak’ta meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları, yüzme havuzu bakımları, park ve bahçe düzenleme işlerinin yapıldığını ifade ederek, "Kemalpaşa Belediyesi olarak sorumluluğumuz ve hizmet alanımız çok geniş. Bizde bu sorumluluğun altında kalmamak için planlı bir şekilde çalışma yapıyoruz. Hizmetleri sorumluluk alanımızın ihtiyaçlarına göre kararlaştırıp yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemize bağlı eski beldelerimizden olan yeni mahallemiz Ulucak’a yaptığımız bazı hizmetlerin ardından iki adet kır düğün salonu kazandırdık. Biz halkımızın taleplerini hiçbir zaman kulak arkası etmedik. Ama çalışma yaparken de ihtiyaç tespiti, sıralaması ve hizmet önceliği gibi planlamalar yaparak bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Diğer mahallelerimize olduğu gibi Ulucak mahallemize de yaptığımız hizmetler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir" dedi.