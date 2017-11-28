Kemalpaşa’da ilk kazma vuruldu

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, projenin 679 konutluk ilk etabı için çalışmaların başladığını söyledi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir’in Kemalpaşa İlçesi Çambel-Akalan mevkiinde inşa edilecek konutlarla ilgili olarak açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, projenin 679 konutluk ilk etabı için çalışmaların başladığını söyledi. Uğurlu, “Çambel-Akalan mevkiinde başlanan alan çalışmalarının bitmesi ile birlikte inşaat çalışmaları da başlayacak. Kemalpaşalı hemşerilerimizin hayali olan bir projenin daha hayata geçmesi bizleri oldukça sevindirdi” dedi.

Projenin mahalle konseptinde tasarlandığını ve her şeyi ile muntazam bir çalışma olacağını belirten Uğurlu, toplamda 2 bin 500 konutun etap etap yapılacağını vurguladı.

Başkan Uğurlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yükseklikleri zemin +3 ve 4 olan konutların 300’ü 2+1 ve 379’u ise 3+1 planında inşa edilecek. Projede cephelerde yerel ve modern mimari sentezlendi. Yerleşim alanı projelendirilirken teraslama yapılarak binaların güneşten ve manzaradan yararlanması sağlandı. Mahalle konseptinde tasarlanan projeyle konutların yanı sıra iş yerleri, okulları, spor ve oyun alanları, parkları, peyzajıyla kaliteli bir yaşam alanı oluşturuldu. Cephelerde İzmir’in iklimsel özellikleri baz alınarak sıcak renkler seçildi. Geniş pencereler kullanılarak doğal ışık ve havalandırma sağlandı. Zemin kat seviyesinde geleneksel mimariye özgü taş kaplamalar kullanıldı.”

TOKİ konutları ile ilgili olarak bir takım dedikodular oluştuğunu da savunan Başkan Uğurlu, “Projemiz tamamen Kemalpaşalı hemşerilerimizi kapsamakla birlikte özellikle bazı hassas noktalara çok dikkat edeceğiz. Kemalpaşa’da belirli bir süre ikamet etmiş olması, alınan konutun ikinci şahıslara devredilmemesi gibi konulara çok önem veriyoruz. Hemşerilerimiz rahat olsunlar. Kemalpaşa’mız için en güzelini en anlamlı şekilde yapacağız. Başvuru şartları ile ilgili olarak ta ilerleyen tarihlerde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır” diye konuştu.

İhale kapsamında 679 konut ayrıca 22 iş yeri, 16 derslikli ilköğretim okulu, 16 derslikli ortaöğretim okulu, cami ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.