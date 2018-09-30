Kemalpaşa'da kadınlara motivasyon

Kemalpaşa Belediyesi, kadınların her alanda gelişim ve değişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Kadınlar Kulübü aracılığı ile ilçenin en uzak mahallesinde yaşayan kadınlar ile merkezde yaşayan kadınları bir araya getirip aynı imkanlardan faydalanmaları noktasında çeşitli projeler üretmeye devam ediyor.

Kadınlara yönelik, kent ve kültür gezileri, 5 çayı programları, tarihi ve turistlik geziler, kahvaltı programları, eğlence programları, sosyal projeler gibi birçok alanda faaliyet gösteren Kemalpaşa Belediyesi Kadınlar Kulübü, yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'ın katılımı ile Kemalpaşalı hanımlara eğitim ve motivasyon programı düzenledi.

Programa katılan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Çamur, 2014 yılından beri kadınlara yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Belediye Başkanımız Arif Uğurlu'nun önem verdiği konuların başında hanımların kaynaşma ve aynı imkanlardan faydalanmaları noktasında sürekli bu ve buna benzer programlar ile biraya getirilmeleridir. Kemalpaşa Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi özellikle en uzak köyümüzde yaşayan hanım kardeşlerimiz ile merkezde yaşayan hanım kardeşlerimizin belediyemizin sağlamış olduğu bütün imkanlardan faydalanması için Kadınlar Kulübümüz tarafından özverili çalışmalar gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Değişim ve yenilikten yanayız”

Sadece fiziki projeler yapmadıklarını vurgulayan Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Dumlu ise “Çok kıymetli hanım kardeşlerimizin eğitim, kültür, sanat ve sportif açıdan gelişim de değişimlerine katkıda bulunmak için ne gerekiyorsa başkanımızın talimatları doğrultusunda yapıyoruz, yapmaya de devam edeceğiz. Sizler bir ailenin temel yapı taşısınız. Aile, toplumun olmazsa olmaz unsurudur. Aile değişirse, toplum değişir ve gelişir. Gelişen bir toplum sürekli yenilik ister. Kemalpaşa Belediyesi olarak hem Kemalpaşa'mızın gelişmesine hem de sürekli olarak yenilik yapmaya gayret gösteriyoruz. Ben bir kez daha sizlerin huzurunda Kemalpaşa'daki değişim ve dönüşümün mimarı sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Program, sertifika töreni ile son buldu.