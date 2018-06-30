Kemalpaşa’da kiraz festivali başladı

Altın Kiraz, Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 47. Altın Kiraz, Kültür ve Sanat Festivali dere mesire alanında başladı. Festival ile ilgili olarak açıklama yapan ve tüm İzmirlileri kiraz festivaline davet eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, kirazın ana yurdu olan Kemalpaşa’da kiraz festivali yapılmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Kuzey yarım kürede bulunan Kemalpaşa’nın kiraz ile adını duyurduğunu ve kirazın ilçe ekonomisi için önemli olduğunu belirten Başkan Uğurlu, “Kiraz ilçemiz için önemli bir tarım ürünüdür. Biz bu nimeti fırsata çevirmek istiyoruz. Bunun için de tanıtımın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun içinde kiraz festivali düzenleyerek kirazın ana yurdu olan hem ilçemizi tanıtmak hem de üreticilerimize katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Dere mesire alanında gerçekleştirilecek olan festivalin içeriği ile ilgili de bilgi veren Başkan Uğurlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Festivalimizi geniş kapsamlı olarak 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yapacağız. 30 Haziranda resim sergisi, Bursa dans, sanat ve gençlik spor derneği tarafından düzenlenecek olan gösteri ve sanatçı Cengiz Kurtoğlu konseri son gün olan 1 Temmuz pazar günü ise kiraz üreticileri ödül töreni Veysel Mutlu ve Sinan Akçıl konserleri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.”

Başkan Uğurlu, Dere mesire alanında stantların açıldığı festivale tüm İzmirlilerin davetli olduğunu belirtti.