Kemalpaşa'da kurslara yoğun ilgi

Kemalpaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'nde, 7'den 70'e bütün vatandaşlara yönelik açılan kurslar büyük ilgi görüyor. Hafta sonu ve hafta içi akşam programlarıyla; diksiyon, drama, bağlama, işaret dili, ney, kültür kursları, üniversite hazırlık, okul takviye ve fitnes gibi kurslar açan Kemalpaşa Belediyesi, eğitimin her alanına katkıda bulunmaya çalışıyor. Vatandaşlardan gelen kurs taleplerini değerlendiren Kemalpaşa Belediyesi, açılacak kurslarda; Kemalpaşalı vatandaşların isteklerini ve önceliğini her zaman göz önünde bulunduruyor.

Kültür, sanat, spor ve mesleki alanda kurs açtıklarını ve kurslarını tamamen ücretsiz olduğunu belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Türk milleti olarak tarih boyunca; bilimden sanata, medeniyet teşekkülünden devlet idaresine, ekonomiden siyasete kadar her alanda öncülük yaptık; her alanda ilkleri başardık ve her alanda katkılar sağladık. Bu doğrultuda; astronomiden, fiziğe, kimyadan, tıpa, uzay bilimlerinden felsefeye, kültürden sanata kadar her alanda öncülük etmiş bir aslın, nesilleri olarak ilerleme göstermek için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kemalpaşa'da hem eğitime yüzde yüz destek veriyor hem de imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim programları düzenliyoruz" dedi.