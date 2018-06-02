Kemalpaşa’da mahalle iftarları sürüyor

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle İftarları programı Damlacık Mahallesinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu iftar, belediye tarafından yapılan mahalle meydanında gerçekleştirilirken Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle ilgilendi. Yapılan iftarın ardından vatandaşlara hitap eden Başkan Uğurlu, 11 ayın sultanı Ramazan ayının, insanlık adına önemli mesajlar barındırdığını belirterek, “Ramazan ayının bizlere verdiği çok özel duygular var. Öncelikle Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim ayıdır. Kur’an, iyiliği kötülükten, doğruluğu yanlıştan ayırmak, güzellikleri arttırmak ve yoksulları gözeten manevi kitabımızdır. Bu duygular, tüm dünyaya yayılsa ne açlık, ne savaş, ne de gözyaşı kalır. Kur’an-ı Kerim’den aldığımız bu mesajları gençlerimize ve çocuklarımıza yaşatmamız lazım. Damlacık Mahallemiz ilçemizin zenginliklerinden biridir. Yaptığımız işleri güçlendirmemiz için muhtarımız ve size çok kıymetli hemşerilerimiz ile uyum içerisinde, tam bir kardeşlik hukuku içerisinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlere de değinen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Türkiye’nin ekonomisi, dış politikası, iç huzuru ve kardeşliğiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirtti. İçeriden ve dışarıdan Türkiye’yi hedef alan her türlü düşmanlığa karşı dimdik bir duruş sergilendiğini kaydeden Uğurlu, yapılanlara sahip çıkılarak ülkenin daha da ileri girmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi.

Milletin 15 Temmuz’da her türlü vesayeti kaldırma kararını verdiğini hatırlatan Başkan Uğurlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz’da çok büyük bir destanı bu yüce millet yazdı. Anayasa değişikliği için 16 Nisan’da milletimize gittik. Bu millet 16 Nisan’da tarihi bir karara imza attı. Her türlü vesayet odağını tamamen ortadan kaldırmak ve güçlü bir yönetim anlayışını bu ülkede hükümran kılmak için yeni bir sisteme ’evet’ dedi. İşte şimdi 24 Haziran’da bu yeni sistemin ilk başkanını seçeceğiz. Bu milletin bağrından çıkmış, dünya çapında büyük bir lider olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah’ın izniyle sizlerle birlikte başkan yapacağız.”

AK Parti’nin her bir neferinin bu millete hizmet etmek için yola çıktığını vurgulayan Uğurlu, “Bu necip millet 24 Haziran’da çok önemli bir karar verecek. Biz bugüne kadar hep milletimizden aldığımız güçle milletimizden aldığımız destek ile milletimize hizmet ettik. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Hesapların üzerinde bir hesap var ve Allah inşallah bu davanın ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olacaktır” dedi.

Uğurlu, konuşmasının sonunda Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı iken istifa ederek Milletvekili Adayı olan Yaşar Kırkpınar’ın iftar programına katılarak kendilerini yalnız bırakmadığını hatırlatıp kendisine teşekkür ederek Sevgi Yolunda gerçekleştirilecek olan Kardeşlik İftarı ve Ramazan Programı etkinliğine tüm Kemalpaşalıları davet etti.