Kemalpaşa'da sabah namazı sonrası çorba ikramı

Kemalpaşa Belediyesinin, Kemalpaşa İlçe Müftülüğü ile birlikte organize ettiği sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Sabah namazı buluşması bu hafta Ulucak Mahallesi Merkez Camiinde gerçekleşti. Programa; Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun yanı sıra, Kemalpaşa İlçe Müftüsü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah namazı buluşması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sabah namazı buluşmalarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Kemalpaşa Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda her hafta farklı bir camimizde sabah namazı ile vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu vesileyle Rabbim kıldığımız namazları kabul etsin” dedi. Namazın ardından, Kemalpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar vatandaşlara ikram edildi.