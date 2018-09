Kemalpaşa’da sosyal market 2. yılını doldurdu

yılı geride bıraktı.

Nüfusa göre Türkiye’nin en büyük sosyal marketi olma özelliğini taşıyan Kemalpaşa Belediyesine ait sosyal market 2. yılını doldurdu. Yılda 18 bin aileye hizmet veren sosyal market aracılığı ile vatandaşlara ulaştıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yardımlaşma ve dayanışmanın bir toplumun gelişmesine vesile olacağını kaydetti.

"Yılda 18 bin aileye hizmet veriyor"

Uğurlu, “2016 yılının eylül ayında hizmete açtığımız sosyal marketimiz bugün 2. yılını doldurdu. Geriye dönüp baktığımızda sosyal marketimiz kapasitesinin çok çok üstünde vatandaşlarımıza hizmet vermiş. Sayısal verilere baktığımızda gördük ki kuruluşumuz yılda 18 bin aileye hizmet veriyor. Bu hizmeti verirken de bütün ayrıntılar titizlikle incelenmiştir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için gerekli bütün çalışmalar yapılmış olup vatandaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun bu hizmetten yararlandıklarını gönül rahatlığı ile ifade edebiliriz” diye konuştu.

“Kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz”

Sadece yatırımlara değil sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Uğurlu, “Bizler; ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunu ilke edinmiş bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu bilinçle, sosyal hayatı düzenlemek, toplumun refah seviyesini yükseltmek ve eşit koşullarda yaşama alanı oluşturmak için var gücümüzle sizler için çalışmaktayız. Kuşları dahi düşünüp yuvalarını yapan bu kadim medeniyetin varisleri olarak Kemalpaşamızda sosyal belediyeciliğe yeni bir boyut kazandırdık. Bizi biz yapan farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp bu bilinçle din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin her kalbe dokunuyoruz. Paylaşmak, iyilik yapmak, hayır işlemek, umutsuza umut, dertlere derman olmak bizim için bir yaşam biçimi, varlık sebebi olmakla birlikte ebedi mutluluğumuzun da olmazsa olmaz koşulu olarak kabul ediyoruz. Başımızı yastığa koyduğumuzda Kemalpaşa’da herkesin evinde bir tasa çorba kaynadığını bilmek bizleri mutlu ediyor. Beyaz eşyadan giyime, gıdadan ayakkabıya kadar her türlü sıfır ürünleri tarafımızdan tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız buradan karşılıyorlar. Kart sistemi ile puanlar her ay otomatik olarak kartlara yükleniyor. Vatandaşlarımız da gönül rahatlığı ile ihtiyaçlarını karşılıyorlar” dedi. Sosyal marketi belediye olarak kendilerinin kurduğunu; ancak hayırsever iş adamlarının desteği ile faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Başkan Uğurlu, projenin uzun soluklu devam edeceğini ve yardım yapılan aile sayısının daha da artacağını sözlerine ekledi.