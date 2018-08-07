Kemalpaşa’da sosyal yaşam kompleksleri açılıyor

Kemalpaşa Belediyesi, vizyon projelerine bir yenisini daha ekledi. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kemalpaşa Belediyesi test amaçlı açtığı Bağyurdu ve Armutlu Sosyal Yaşam Komplekslerini kısa bir süre sonra hizmete açacak. İlçe merkezi başta olmak üzere eski köy ve beldeler olan yeni mahallelere de devasa yatırımlar yapan Kemalpaşa Belediyesi, İzmir’in birçok ilçesinde bile olmayan sosyal yaşam kompleksi projelerini Bağyurdu ve Armutlu mahallelerine kazandırdı.

4 bin metrekare alan

Toplam 4 bin metrekare alanda yetişkin havuzu, çocuk havuzu, soyunma odaları, mini bar, havuzbaşı düğün salonu, aile çay bahçesi ile peyzaj ve yeşil alan çalışması olan proje ile birçok sosyal imkanı bir arada topladıklarını belirten Başkan Uğurlu, "Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için yeni bir mekan inşa ettik. Kemalpaşa’da hep birlikte yapılamazları yaptık, değişemezleri değiştirdik. Hep daha iyiye, daha güzele odaklandık" dedi.

"Hayaller bir bir gerçek oluyor"

Kemalpaşa’yı İzmir’in cazibe merkezi haline getirdiklerini dile getiren Uğurlu, "Kemalpaşa’da hayaller gerçeğe dönüştü. Biz bu projelerin tanıtımını yaparken bize, ’hayal görüyorlar’ diyorlardı. Allah’a çok şükür ilçemiz yapmış olduğumuz yatırımlarla İzmir’in en önemli ilçelerinden birisi haline gelmiştir. Kemalpaşamızı kongre merkezi, millet bahçesi, yüzme havuzları, kültür merkezi, sosyal marketi, sevgi yolu, belde meydan projeleri ve düğün salonları ile İzmir’in en itibarlı ilçelerinden birisi haline dönüştürdük. Kemalpaşa’da ’sen’, ’ben’ değil ’biz’ olduk. Bu kapsamda Armutlu yüzme havuzlu sosyal yaşam kompleksimizi de kısa bir süre sonra hizmete açıyoruz. Bize güvenip destek olan, dualarıyla güç veren herkese ve tüm Kemalpaşalılara en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, vizyon projelerimizden biri olan sosyal yaşam komplekslerinin ilçemize hayırlı-uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.