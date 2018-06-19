Kemalpaşa’da TOKİ hızla yükseliyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun girişimleri sonucu TOKİ tarafından ilçeye yaptırılacak olan 2 bin 500 konutluk TOKİ Projesinin ilk etabı olan 679 konut, 16 derslikli ilkokul, 16 derslikli ortaokul, 22 adet işyeri, cami, çevre düzenlemesi ve alt yapı işi çalışmaları devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili adayı Yaşar Kırkpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Aksakal ve beraberindekiler Çambel Mahallesi bölgesinde yapılan çalışmaları incelemelerde bulundu. İnşaatların hızla yükseldiğini belirten Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Aksakal, “Belediye Başkanımız Arif Uğurlu’nun yoğun gayretleri sonucunda hükümetimizin de desteği ile kısa bir süre önce TOKİ projemiz başladı. Şuan çalışmalarımız hızla devam ediyor. Milletvekili adayımız Yaşar Kırkpınar ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi almak için alanda bulunuyoruz. İnşallah mümkün olan en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp, ev hayali kuran vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yaparsa AK Parti yapar”

Kemalpaşa’nın çok şanslı bir ilçe olduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Yaşar Kırkpınar ise “Belediye Başkanımız çok özverili, çok çalışkan. Kemalpaşa’ya bir şeyler kazandırmak için adeta gecesini gündüzüne katıyor. Torbalı ilçemizde de böyle bir çalışma var. İnşallah İzmir geneli bu yatırımlarımız çoğalacak ve dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak inşallah” diye konuştu.

Kemalpaşa’da bugüne kadar çok büyük yatırımlar yapıldığını belirten Kırkpınar, bundan sonra daha iyi işler yapılacağını vurgulayarak, “Yaparsa AK Parti yapar. Oy veren, vermeyen sağ olsun biz birlik, beraberlik içerisinde, kardeşçe seçim sandığına gideceğiz. Birbirimizi sayacağız, seveceğiz. Mutlaka farklı düşüncede olan insanlar olabilir, ona saygı duyuyorum. Herkes AK Parti’ye verecek diye bir kaide de yok. Demokrasi budur. Ama ben inanıyorum ki İzmir’in güzel insanları 24 Haziran’da Allah’ın izniyle adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaktır” ifadelerini kullandı.

16 yılda 43 milyar yatırım

AK Parti’nin 16 yıldan beri milletin hizmetkarı olduğunu belirten Kırkpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan, ekonomiye kadar her alanda İzmir’e yatırım yapıldı. Son 14 yılda, İzmir’e yapılan bazı kamu yatırımlarının toplamı 43,32 milyardır. 2002 yılından bu yana İzmir için 35 milyar TL tutarında 2 bin 581 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenirken 2016 yılında ise 6 bin 435 kişilik istihdam öngören 1,8 milyar TL tutarında 230 adet yatırım projesine destek olundu. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Sadece bina, yol, su, elektrik gibi hizmetler yapmıyoruz. Biz her alanda insanımıza hizmet etmek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çalışıyoruz. İşte burada gördüğünüz bu yatırımda bunlardan sadece biri.”