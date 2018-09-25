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Kemalpaşa'dan 300 kadın İstanbul'u gezdi

İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi, Türkiye’nin zengin kültürünü tanıtmaya yönelik gezileri kapsamında, kadınlar kulübü aracılığı ile 300 kadından oluşan kafileyi İstanbul’a kültür gezisine gönderdi.

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi, Türkiye'nin zengin kültürünü tanıtmaya yönelik gezileri kapsamında, kadınlar kulübü aracılığı ile 300 kadından oluşan kafileyi İstanbul'a kültür gezisine gönderdi.


Kemalpaşa Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen kent ve kültür gezileri devam ediyor. 300 kadın da, geziler kapsamında İstanbul'a gitti. Kadınlar, kentin tarihi ve önemli noktalarını gezerek bir kültür gezisi yaptı. Kadınlar, görevlilerle birlikte yapılan gezilerde tarihi yerler hakkında da bilgi sahibi oldu.


Kemalpaşa Belediyesi olarak kadınlara yönelik birçok proje yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Uğurlu, "Kemalpaşalı hanım kardeşlerimizin kendilerini geliştirmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için sorumluluk alıyoruz. Toplumda huzur olması için bu çok önemlidir. Gelecek olan nesillerimiz kadınlarımızın ellerinde şekil bulmaktadır. Kadınlarımızın sosyal ve kültürel acıdan gelişimlerine katkıda bulunmak için de bugün 300 kişiden oluşan bir kafileyi İstanbul'a gönderdik. Bundan sonra da bu tür gezi ve sosyal etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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