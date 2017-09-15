Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 13:54

Kemalpaşalı Yörükler şölende buluşuyor

Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Yörükler Derneği tarafından düzenlenen 4’üncü Yörük Şöleni 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kemalpaşalı Yörükler şölende buluşuyor

15 Eylül 2017 13:54



Yörük kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve Yörük derneklerine maddi ve manevi katkı sunmak için çalışmalar yapan Kemalpaşa Belediyesi, 17 Eylül pazar günü düzenlenecek olan 4’üncü Yörük Şöleni’ne ev sahipliği yapacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak Yörük Şöleni’nde, saz ekibi ve zeybek oyunlarının yanı sıra davul zurna ekibinin de gösterisi olacak. Şenlikte halk müziği coşkusu da yaşanacak. Yöresel sanatçılardan İsmail Uzunoğlu, Ömer Çandır ve Zeynep İlhan söyleyecekleri türküleriyle unutulmayacak bir gün yaşatacak.



"Yörük kültürü göçmekten ibaret değil"


Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Yörük kültürünün çok önemli olduğunu ve yaşatılması gerektiğini belirtti. Uğurlu, "Belediyemiz ile Kemalpaşa Yörükler Derneği tarafından düzenlenen 4’üncü Yörük Şöleni her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu bir şekilde gerçekleştirilecek. Şölen, Yörük kültürünün çocuklara tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, milli kültürün devamlılığı ve nereden gelindiğinin unutulmaması bakımından önemli bir etkinliktir. Vatandaşlarımıza Yörük kültürünü en iyi şekilde yaşatmak için uğraşıyoruz. Bizim amacımız kaybolmaya yüz tutmuş geleneğimizi yaşatmak. Yörük kültürü artık göçmekten ibaret değil, Yörük kültürü doğasına, atasına, bayrağına sahip çıkan bir kültür. Yörük, her şeyden önce seven, sevilen, hoş görüsü olan, vatanına, milletine, bayrağına, toprağına bağlı kişidir. Örfünü ve adetlerini gelecek nesillere ulaştırmak için yaşantısını sürdürür" ifadelerini kullandı.


Uğurlu, 17 Eylül Pazar günü yapılacak olan şölene tüm İzmirlileri davet ederek, Kemalpaşa’nın çok kültürlü bir yapısı olduğunu ve belediye olarak farklı kültürleri yaşatma adına yaptıkları etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç