Kemalpaşalı Yörükler şölende buluşuyor

Yörük kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve Yörük derneklerine maddi ve manevi katkı sunmak için çalışmalar yapan Kemalpaşa Belediyesi, 17 Eylül pazar günü düzenlenecek olan 4’üncü Yörük Şöleni’ne ev sahipliği yapacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak Yörük Şöleni’nde, saz ekibi ve zeybek oyunlarının yanı sıra davul zurna ekibinin de gösterisi olacak. Şenlikte halk müziği coşkusu da yaşanacak. Yöresel sanatçılardan İsmail Uzunoğlu, Ömer Çandır ve Zeynep İlhan söyleyecekleri türküleriyle unutulmayacak bir gün yaşatacak.

"Yörük kültürü göçmekten ibaret değil"

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Yörük kültürünün çok önemli olduğunu ve yaşatılması gerektiğini belirtti. Uğurlu, "Belediyemiz ile Kemalpaşa Yörükler Derneği tarafından düzenlenen 4’üncü Yörük Şöleni her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu bir şekilde gerçekleştirilecek. Şölen, Yörük kültürünün çocuklara tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, milli kültürün devamlılığı ve nereden gelindiğinin unutulmaması bakımından önemli bir etkinliktir. Vatandaşlarımıza Yörük kültürünü en iyi şekilde yaşatmak için uğraşıyoruz. Bizim amacımız kaybolmaya yüz tutmuş geleneğimizi yaşatmak. Yörük kültürü artık göçmekten ibaret değil, Yörük kültürü doğasına, atasına, bayrağına sahip çıkan bir kültür. Yörük, her şeyden önce seven, sevilen, hoş görüsü olan, vatanına, milletine, bayrağına, toprağına bağlı kişidir. Örfünü ve adetlerini gelecek nesillere ulaştırmak için yaşantısını sürdürür" ifadelerini kullandı.

Uğurlu, 17 Eylül Pazar günü yapılacak olan şölene tüm İzmirlileri davet ederek, Kemalpaşa’nın çok kültürlü bir yapısı olduğunu ve belediye olarak farklı kültürleri yaşatma adına yaptıkları etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.