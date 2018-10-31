Kemalpaşa'ya üniversite müjdesi

Kemalpaşa'ya üniversite gelmesi yolunda önemli bir adım atılarak, Katip Çelebi Üniversitesi Kemalpaşa Yerleşkesi Sürekli Eğitim Merkezi ilçede faaliyetlerine başlıyor.

Katip Çelebi Üniversitesi Kemalpaşa Yerleşkesi Sürekli Eğitim Merkezi tanıtım toplantısı Kemalpaşa Belediyesi 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve üniversite senato üyeleri katıldı.

Yıllardır kurdukları hayalin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “En büyük hayallerimizden bir tanesi ilçemize bir üniversite ya da yerleşke kazandırılmasıydı. 4,5 yıllık belediye başkanlığını geride bıraktığımız bu dönemde en büyük isteklerimizden biri hizmetlerimize üniversiteyi de dahil etmekti. Biz yaklaşık 3 yıl önce dönemin rektörü ile anlaşma imzalamıştık. Mülkiyeti belediyemize ait arazimizde ana bina yaparak üniversiteyi Kemalpaşa'ya getirmiş olacaktık. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra ülkemizde hain bir darbe girişimi yapıldı. Allah'a hamdolsun ki o hain darbe girişimini bastırdık. Bu hadiseden sonra da FETÖ okullarından Halil Kantarcı Okulu'nda 20 bin dönüm alan üzerine kurulu alanı valilik ile birlikte üniversite binası haline getirmeye karar verdik. İlerlediğimiz süreçte dönemin rektör hocası ilçeye 1-1,5 yıl öğrenci getiremeyeceklerini söyleyince binamız Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi. O dönem öğrenci getirebilseydik, bugünkü süreci 2,5 yıl önce başlatmış olacaktık. Geçen bu süreçte kongre merkezimizin inşaatını başlatmış olduk. 15 Temmuz Kültür Sanat ve Kongre Merkezimiz, Katip Çelebi Üniversitesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi ile birçok toplantısına ev sahipliği yapacaktır. Saffet Hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite ile ilgili çalışmalar tamamlanıyor

Katip Çelebi Üniversitesi Kemalpaşa Yerleşkesi Sürekli Eğitim Merkezi ‘nin yanı sıra üniversite hayallinden bahseden Uğurlu, “Asıl hayalimiz kongre merkezi yanında 20 bin metrekare alan üzerinde üniversite alanıyla ilgili planlama çalışması yaptık. Büyükşehir ile de görüşmeleri yaptık. Onlar da bu teklifimize sıcak baktılar. İnşallah en kısa sürede Katip Çelebi Üniversitesi sanayinin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir fakülte olmasını arzu ediyoruz. Kongre merkez ile beraber millet bahçesiyle gelecek olan öğrencilerin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak iddialıyız. Türkiye'nin en iyi butik üniversitelerinden bir tanesi olacaktır. Bu ülkeye sevginin yöneticilerin hizmetiyle olacağına inandık. Bu ülkeye aşk ile şevk ile hizmet eden gerçek cumhuriyet evladı olduk” diye konuştu.

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya da Kemalpaşa için önemli ve tarihi bir gün olduğunu, Kemalpaşa'nın bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, üniversitenin hem ilçeye hem de Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

“Üniversitemiz Kemalpaşa ile daha da taçlandı”

Hem üniversiteleri hem de Kemalpaşa adına sevinç içerisinde olduğunu dile getiren Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de şunları söyledi:

“Katip Çelebi Üniversitesi olarak 2010 yılında, İzmir'in 4. devlet üniversitesi olarak kurulmuş, 900 civarında öğretim elemanı, 16 bin öğrencisi ve güçlü kadrosuyla İzmirimiz ile ülkemize yapmış olduğu katkılarının, Kemalpaşa'ya taşınmasıyla daha da taçlandığını düşünüyorum. Üniversite olarak hedeflerimiz var. Bilginin toplumun ilgili kesimlerine ulaşması, bilginin üniversite duvarları arasında kalmak yerine pratik ile toplumun her kesimine ulaşması gayreti içindeyiz. Bugün bunun meyvelerinden birini almış bulunuyoruz. İnşallah burada yapacağımız faaliyetlerle hem bilginin teorik olarak duvarlar arasında kalmayıp pratiğe dönüştüreceğiz, hem de toplumun ihtiyacı olan bilgiyi onların ayaklarına götürmüş olacağız. Biz burada sanayi kesimine hitap edecek şekilde meslek yüksek okulları, üniversitemizin bazı bölümlerini taşıyacağız. Hem sanayinin yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayacağız. Burada ihtiyaç duyulan ne varsa onu da getireceğiz, böylece toplumumuzla Kemalpaşa üzerinde buluşmuş olacağız. Bu birlikteliğin ülkemiz, milletimiz ve üniversite camiasına hayırlar getirmesini diliyorum.”