Kemeraltında su baskınına karşı çalışmaya bayram molası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara yol açan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlayacak projenin yapım çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi çarşının modern altyapıya kavuşmasını sağlayacak bu büyük proje kapsamında büyükşehir belediyesi, ana hizmet binası karşısında kurulan terfi istasyonunun inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar nedeniyle daha önce trafiğe kapatılan 860 sokak, 895 sokak, Şehit Fethi Bey Caddesi ve 853 sokağın bir kısmı, Kurban Bayramı dolayısıyla 17 Ağustos Cuma günü trafiğe açılacak.

Bayram’dan sonra tam gaz devam

Bayram sonrası, altyapı imalatları tamamlanan 860 ve 853 sokaklardaki kaldırım imalatları devam edecek; ancak yapılacak bu çalışmalar için bu iki sokak trafiğe tekrar kapatılmayacak. Ancak Şehit Fethi Bey Caddesi’nin Fevzi Paşa Bulvarı’na kadar olan kısmı, yapılacak yağmursuyu ızgara imalatları sebebiyle bayramdan sonraki Pazartesi gününden (27 Ağustos 2018) itibaren bir hafta daha trafiğe kapalı olacak. 895 Sokak’taki altyapı (yağmursuyu ve kanalizasyon) hatlarının yapım çalışmaları ise Şehit Fethi Bey Caddesi’nin trafiğe açılması sonrası oluşturulacak yeni trafik düzenine göre yapılmaya başlanacak ve bölge geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Kemeraltı nasıl kurtarılıyor ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi çarşıyı ve çevresini geleceğe taşımak için oluşturduğu Kemeraltı projesinin ilk etabı kapsamında önce alt yapı güçlendirildi. Bu çerçevede başlatılan 4.5 kilometrelik kuşaklama hattı (yağmur suyu, içme suyu, atık su, elektrik) ve terfi merkezinin yapımı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, İzmir’in bu tarihi bölgesinden gelen atık sular ve yağmur suları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası karşısında yapılan terfi merkezinde toplanacak. Geçtiğimiz Ocak ayında başlayan çalışmalar 1 yıl içinde tamamlanacak.