Kemeraltı’nda yayalar için yeni dönem

Taşıtların çarşıya sadece günün belirli saatlerinde girebildiği yeni uygulama, hem vatandaşı hem de esnafı mutlu etti. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, "Alışverişe gelenler artık rahat edecek ve daha güvenli dolaşabilecekler" dedi.

Dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından biri olarak İzmir’in sahip olduğu değerlerin başında gelen Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yeni döneme girildi. Hem Kemeraltı’nın yeniden canlandırmasında önemli bir etken olacağı düşünülen hem de çevre ve insan sağlığı açısından önem taşıyan yayalaştırma projesi hafta başından itibaren hayata geçti. Çarşıya taşıt girişine kısıtlama getiren yeni uygulama, alışverişe gelenler kadar esnafın da tam desteğini aldı.

Otomatik bariyerler devrede

“Yayalaştırma Projesi” çerçevesinde Kemeraltı, gün içinde 10.30 ve 17.30 saatleri arasında sadece yaya dolaşımına açık tutuluyor. Tarihi çarşı sınırlarında yayalaştırma bölgesine taşıtların girişi, bariyerlerle kontrol altına alındı. Yönetimi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Ulaşım Merkezi’nce (İZUM) gerçekleştirilen "hareketli ve plaka okuyabilen bariyer sistemi" sayesinde, gün içinde Kemeraltı sokakları tamamen alışverişe çıkan yayalara bırakıldı. İnterkom ve kamera sistemi sayesinde, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale araçlarının ihtiyaç anında rahatça giriş-çıkış yapabileceği bildirildi.

Sadece kargo bisikletleri ve elektrikli araçlar

Alan içerisinde motorlu taşıtlar için azami hız sınırı saatte 20 km olarak belirlendi. Motorlu taşıt trafiğinin yasak olduğu saat diliminde, ticarethanelerin mal giriş çıkışı, el arabaları, kargo bisikletleri ve küçük elektrikli araçlarla sağlanacak. Trafiğe açık saatlerde ise alana yalnızca ruhsatında 3 tona kadar taşıma izni bulunan ticari araçların girmesine izin veriliyor. Bölgede yapılacak olan tüm yükleme ve boşaltma işlemleri, bölgenin trafiğe açık zaman dilimlerinde gerçekleşiyor. Çarşının trafiğe kapalı olduğu zaman diliminde yapılması gereken indirme ve bindirme işlemleri ise yalnızca yayalaştırma bölgesi sınırlarında belirlenen noktalarda gerçekleştiriliyor.

Esnaf mutlu, müşteri güvende

270 hektarlık tarihi Kadifekale-Agora-Kemeraltı aksının yayaların en yoğun kullandığı Kemeraltı Çarşısı’nda 60 bin esnafın olduğunu belirten Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, “Kemeraltı Yayalaştırma Projesi”ne ilişkin şunları söyledi:

“Yaklaşık iki yıldır Büyükşehir Belediyesi ile iç içe çalışıyoruz. Söylediğimiz her fikri dikkate aldı. Kemeraltı dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi.. Ege Bölgesi’nin olmazsa olmazlarından.. Buradaki ürün yelpazesi hiçbir yerde yok. Kemeraltı ile bu kadar ilgilendiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Metroda Kemeraltı anonsları var, vakumlu sistemi hayata geçirdi. Kemeraltı sular altında kalmasın diye proje yürütülüyor. Bariyer sistemi de bu projelerden biriydi; esnafımızı memnun etti. Önümüzdeki yıl da çarşıda zemin düzenlenmesi yapılacak. Yani biz sür ekli olarak Büyükşehir Belediyesi ile iç içeyiz. Yaptıkları işlerden de memnunuz. Kemeraltı 270 hektarlık, büyük bir alan. O yüzden bazı şeyler zamanla oturuyor. Biz çok ciddi işler yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu da bize çok destek verdi. Ortak akılla bir araya geliyoruz. Bu bariyerli sistem oluşturulurken bizden de fikir alındı; esnaf hiçe sayılmadı. Alışverişe gelenler artık rahat edecek. Bayan müşteriler çocuklarıyla, pusetleriyle taşıtlardan rahatsız oluyordu. Şimdi daha güvenli dolaşabilecekler."

İstediğimiz buydu

24 yıldır Kemeraltı’nda esnaflık yapan Emre Balan, “Bizim için önemli olan, yayaların güvenliği ve rahat alışveriş yapabilmeleriydi. Yayalaştırma projesi ile bunu hayata geçirmiş olduk. Kemeraltı yayalar için güvenli bir alışveriş merkezi haline geldi. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kemeraltı’nda uzun yıllardır yayalaştırma istediklerini söyleyen bir başka esnaf Mesut Bulut, "Arabaların çarşının içinden geçmemesi, uzun süredir istediğimiz bir konuydu. Yolların dar olması nedeniyle çok zor anlar yaşanıyordu. Bu karar çarşı esnafı açısından çok iyi oldu” dedi.

Çarşıda gıda işi yapan Öztekin Altıner ise yeni uygulama ile ilgili düşüncelerini şöyle özetledi: “Bariyerlerin yapılması çok iyi oldu. Araçların çarşıya girmesi, bizim işlerimizi çok engelliyordu. İnsanlar araçlardan dolayı rahat hareket edemiyordu. Yeni uygulama konusunda müşterilerimizden de çok olumlu tepkiler aldık. Mutluyuz.”

Birlikte karar verildi

Günün önemli bir bölümünde Kemeraltı’ndaki yolları yayalara bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi çarşıdaki araç trafiğine sınırlandırma getirirken, Kemeraltı esnafı ile beraber interaktif toplantılar yapmıştı. Bölgedeki taşıt trafiği nedeniyle yaya dolaşımının sürekli kesintiye uğradığını, alışverişin olumsuz etkilendiğini, engelli-çocuk arabaları ve bisikletlilerin dolaşmakta zorlandığını ve yük indirme-bindirme sırasında yaya akışında sıkıntılar yaşandığını anlatan Büyükşehir yetkilileri, alınan kararda tarihi dokunun zarar görmesi ve gürültü kirliliğinin de önemli etken olduğunu bildirdi.