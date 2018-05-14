Bölge milletvekili aday adayları Yüksel Güven ile Taşkın Işık, İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürlüğü’ne nezaket ziyaret bulunarak, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdiler.

24 Haziran seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi’nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Yüksel Güven ile Taşkın Işık’ı İHA İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın ağırladı. Ziyarette projelerini de anlatan iki isim, önemli mesajlar verdi.

“Kendi seçtirdiğimiz milletvekillerine biz ulaşamadık”

MHP çatısı altında 30 yıl boyunca çeşitli kademelerde görev yapan ve bölgeden aday adayı olan Yüksel Güven, milliyetçi olarak bir köşede kalıp yaşanan siyasi gelişmeleri izlemenin doğru olmayacağını, eli taşın altına koymak gerektiğini ve bu yüzden aday olduğunu belirterek, “Fazilet Partisi, İyi Parti ve CHP aynı kulvarda koştururken, buna seyirci kalamazdık. Hadisi Şerif’te ‘Kişi sevdiğiyle birliktedir’ diyor. Biz de bu yolda sevdiğimiz insanlarla olacağız. Bizden önce seçilen insanlara, kendi seçtirdiğimiz milletvekillerine biz yeri geldi ulaşamadık. Bu bizim zorumuza gitti. Bundan sonraki süreçte eğer inşallah seçilirsek, biz bu halkın içinde olacağız. İnsanların isteklerine, taleplerine cevap vereceğiz. Önce hizmet diyoruz. Ben 30 yıldır İzmir’de yaşıyorum ve işim gereği sokaklardayım. MHP’nin çeşitli kademlerinde görev yaptım. İzmir’in yapısını ve sorunlarını biliyorum. Seçildiğimiz takdirde bu sorunlara eğileceğiz. Her şeyden önce insanların hayır duasına talibim. Seçimlerin partimize milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

“İzmir’i çok iyi tanıyorum”

Eski MHP İl Başkan Yardımcısı Taşkın Işık da, hizmet etme adına yola çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bölgeyi çok iyi biliyorum, İzmir’i çok iyi tanıyorum. Bu sürecin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz ama inşallah iyi yerlerde değerlendirdiğimiz takdirde partimiz adına sürükleyici bir kişi olacağıma yürekten inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur. Sağ olsunlar sivil tolum kuruluşlarının da desteği var. Özellikle Ege Bölgesi Erzurumlular Dernekler Birliği Federasyonu şahsım adına deklarasyon yayınladılar. Geçmiş dönemde çok geri sıralarda olmamıza rağmen, inanıyorum ki İzmir’de siyasette çalışma noktasında örnek alınacak bir kişi olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Dolayısıyla hakkımız olduğunu düşünüyoruz.”