Kendileri küçük, hayalleri çok büyük

"Minik mucitler", Türkiye’nin aydınlık geleceği adına büyük umut verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN Anaokulları, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Yaratıcı ve Yenilikçi Küçük Bilim İnsanları Etkinliği” Beydağ ve Foça’dan sonra Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda minik öğrencilerle buluştu. Küçük mucitleri bilimin büyülü dünyasında düşünmeye, düşündüklerini üretmeye yönlendiren ve hayalden gerçeğe bir yolculuğun hedeflendiği etkinlikte, ilginç bilimsel ve teknolojik konuları içeren “Terlik mi, Hayvan mı?”, “Balonlu Uçan Arabalar”, “Uçurmaya Hazır mısın?”, “Kaçışan Arabalar”, “Kaz, Bul ve Gör” “Sürüngenlerin Dünyası”, “Robot Hayvanlar”, “Akışkan Maddeler”, “Çılgın Balonlar”, “Elektriğin Gücü” ve “Kayıp Buzlar” isimli 11 farklı konuda öğrenme istasyonları oluşturuldu. Çocuklar her bir istasyonda bilimsel deneylere katılıp ilgi çekici deneyler yaptı. Bilim etkinliklerinde Foça’da 700, Beydağ’da 600 ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 500 olmak üzere toplam bin 800 çocuk, hayal ettiklerini üretime döktü.

Geleceğin bilim adamları

Çocukların erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile tanıştıran etkinlik kapsamında ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Çavaş ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden Doç. Dr. Pınar Çavaş önderliğindeki üniversite lisans öğrencileri, minik kardeşlerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

İZELMAN yetkilileri, küçük çocukların bilime olan ilgilerini artırmak, araştırma ve geliştirme yapmalarını sağlamak ve akla ve bilime dayanan, kendine bilimi rehber edinen nesillerin yetişmesinde ön ayak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.