Kendileri küçük, yürekleri büyük iki minikten ders gibi davranış

Aldıkları mamaları kendileri kedi ve köpeklere veren çocuklar, herkesin takdirini kazandı ve büyüklere bile örnek oldu.

10 yaşlarındaki iki küçük çocuğun yaptığı hareket duyanları, "Kendileri küçük; ama yürekleri kocaman" dedirtti. Herkes örnek olacak olayın adresi ise İzmir’in Buca ilçesi oldu. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin aç kalmasına dayanamayan iki minik, hayvanlara mama almaya karar verdi. İki çocuk, daha sonrada ailesinden aldığı parayla bir miktar su aldı ve su satmaya başladı. Buca ilçesindeki çeşitli alanlarda su satan ve aileleri de yakınlarında bekleyen iki minik, buradan elde ettiği gelirle de gidip mama aldı. Aldıkları mamaları kedi ve köpeklere veren minikler, herkesin takdirini kazandı. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerse binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

"Mama ve suyu bu sıcak havada nerede bulabilirler ki?"

1 haftadır su satışı yaptıklarını belirten çocuklar, günde 12-20 arası su sattıklarını söyledi. 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Buğra Doğru, hayvanlara mama almak için su satışı yaptıklarını ifade ederek, "Onlar sokaklarda aç ve susuz kalıyorlar. Mama ve suyu bu sıcak havada nerede bulabilirler ki?" diyerek adeta büyüklerine ders verdi. Gelen paranın tamamıyla mama aldıklarını belirten Doğru, "Büyüklerimiz bizden su alsınlar, aldıkları su kedi ve köpekler için mama olacak" dedi.

Su satan miniklerden Metehan Temuçin Şen de "Sattığımız suların parasıyla hayvanlara su alıyoruz. Kesinlikle anne ve babamıza vermiyoruz. Büyüklerimizde aynı şeyi yapsınlar, kapılarının önüne mama ve su koysunlar" diye konuştu.

Vatandaşlardan destek var

Çocukların hayvanlara mama için su satıldığını duyan vatandaşlar da durumdan gayet memnun. Su alan vatandaşlardan Umut Güler, "Hayvanlar içim kardeşlerimiz su satıyor. Ben de yardım amaçlı iki şişe su aldım. Çok iyi bir düşünce, güzel bir yardım bizlerde destek veriyoruz. Benim de evde kuş ve kedilerim var" şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş ise "Arkadaşlar sattıkları suların parasıyla kedilere ve köpeklere mama alıyorlarmış. Bu durum hoşuma gitti. Destek amaçlı su aldım. Son dönemlerde herkes hayvanlara tekme atıyor, kovalıyor. Bunlar son bulsun artık" diyerek hayvanlara şiddete dikkat çekti.

Çocukların bu davranışına ayrıca öğretmenleri de destek verdi. Piyano Öğretmeni Sevda Akbay, çocuklara destek olmak için yanlarına geldiğini dile getirerek, "Çok özel ve örnek bir davranış. Umarım bir çok insana da örnek olur. Umarım bu güzel, kocaman yürekler bir ışık yakar ve hayvanlarımız aç susuz kalmaz" şeklinde konuştu.

Su satan çocuklardan Hüseyin Buğra Doğru’nun annesi Sedef Doğru, "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Kendi düşünceleri ve çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar. İnşallah bütün insanalar da böyle düşünür" ifadelerini kullandı.