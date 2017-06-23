Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 6709 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 64 yaşındaki Ali Osman’dan bir süredir komşuları haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı adamı kontrol etmek için evine giden komşuları, eve girdiklerinde yaşlı adamı evin banyosunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Komşular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, polis ekipleri henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden yaşlı adamın evinde inceleme yaptı. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.