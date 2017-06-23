Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 02:12

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kedisinden haber alınamayan yaşlı bir adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

23 Haziran 2017 02:12


Olay, Cumhuriyet Mahallesi 6709 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 64 yaşındaki Ali Osman’dan bir süredir komşuları haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı adamı kontrol etmek için evine giden komşuları, eve girdiklerinde yaşlı adamı evin banyosunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Komşular durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, polis ekipleri henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybeden yaşlı adamın evinde inceleme yaptı. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!