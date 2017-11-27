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27 Kasım 2017 14:26

Kendisine kadın görünümü verip hırsızlık yaptı

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri, at arabasıyla jeneratör hırsızlığı yapan ve yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyerek kendini gizleyen bir erkek ve bir kadın, operasyonla yakalandı.

Kendisine kadın görünümü verip hırsızlık yaptı

27 Kasım 2017 14:26


Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Pamukyazı Mahallesi bölgesinde Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait arazide jeneratör ve sulama malzemeleri çalındı. Yetkililer, durumu fark etmesi sonucu hemen jandarmaya haber verdi. Bölgede araştırma yapan Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, at arabasıyla hurda toplayan iki kişiyi durdurdu.



Jandarma ekipleri erkek olduğunu anladı


At arabasının arkasına bakan ekipler, jeneratör ve sulama malzemeleri buldu. Bu arada, yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyerek kendini gizleyen bir erkek de jandarma tarafından fark edildi. DSİ yetkililerine ise gösterilen malzemelerin teşhis etti ve kendilerine ait olduğunu bildirdirdi. Güvenlik güçleri, olayla ilgili biri kadın biri erkek olmak üzere G.I. ile O.A.’yu gözaltına aldı. Kişiler, ifadelerinin ardından da Torbalı Adliyesine sevk edildi.




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