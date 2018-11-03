Kent Söyleşileri'nde Ara Güler anıldı

Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir işbirliği ile her ay düzenlenen sanata, müziğe, hayata ve aşka dair sohbetlerin yapıldığı Kent Söyleşileri'nin Kasım ayındaki ilk konuğu akademisyen, yazar ve küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman oldu ve yakın arkadaşı Ara Güler'i anlattı.

Yakın zaman önce kaybettiğimiz dünya çapında usta fotoğrafçı Ara Güler'in anıldığı söyleşi, Yazar Gülşah Elikbank'ın Ara Güler'i anlatan kısa sunumu ile başladı. Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın Ara Güler'i ağırladığı televizyon programından kesitlerin de izletildiği söyleşide Güler'e ait fotoğraflar ekrana yansıtıldı.

“Yeri doldurulamaz”

Ara Güler'in fotoğraflarında büyük bir tiyatrosallık olduğunu ve insan hikayelerine yer verdiğini belirten Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, “Ara Güler eşi benzeri olmayan, yeri doldurulamayacak bir insan olarak aramızdan gitti. 'Bir insan hayatı hiçbir şeydir ama hiçbir şey bir insan hayatının yerini tutmaz' derdi. Ara Güler bir devri, bir kültürü, bir yaşama biçimini yanında alıp götürdü” dedi.

Katılımın yüksek olduğu söyleşiye Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Attila Acar da katıldı.