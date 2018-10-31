Kent söyleşilerinde Ara Güler konuşulacak

İzmirliler tarafından büyük ilgi gören Kent Söyleşileri'nin bu ayki konuğu akademisyen, yazar ve küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman olacak ve yakın arkadaşı Ara Güler'i anlatacak.

Proje yöneticiliğini Dr. Zeki Hozer'in yaptığı, Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir işbirliği ile gerçekleşen sanat ve iş dünyasından önemli konukların İzmirliler ile buluştuğu Kent Söyleşileri'ne bu ay Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman katılacak. Söyleşide, yakın zaman önce hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler'in bilinmeyen yanları, hayatına dair detaylar anlatılacak. Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşi, Elikbank'ın Ara Güler hakkındaki sunumu ile başlayacak.

Etkinlik, 2 Kasım saat 19.00'da Movenpick Hotel İzmir'de ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleşecek.