Kent Tıp Merkezi Bayraklı hasta kabulüne başladı

2004 yılında Çiğli ilçesindeki hastane ile tohumları atılan Kent Sağlık Grubu, 2008’de Kıbrıs şehitleri Caddesi’nde Kent Tıp Merkezi açmıştı. Alsancak’taki tıp merkezinin ardından grup, Bayraklı ile üçüncü büyük yatırımını hayata geçirdi. Kent Tıp Merkezi, İzmir’in yeni cazibe merkezi Bayraklı’da Mansuroğlu Mahallesi, 286/10 Sokak, No: 7A adresinde hizmete açıldı. Kent Bayraklı Tıp Merkezi’nin güçlü hekim kadrosu, ileri teknoloji cihaz donanımı, deneyimli ve güler yüzlü personeli, hastalara kendilerini evlerinde hissettirecek modern mimarisiyle bölgede eksikliği duyulan “özel” sağlık kurumu ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi.

Kent Tıp Merkezi Bayraklı’nın sağlık hizmetlerinde Kent kalitesi ve farklılığını arayanlara daha yakın olacağını belirten Dr. Yıldırım, hasta almaya başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"2018 Kent Sağlık Grubu için önemli bir yıl. 14. yılı geride bırakırken Bayraklı Tıp Merkezimiz hizmet girdi. Bu yıl bitmeden Kent Onkoloji Merkezimizi de açacağız. Kent Tıp Merkezi Bayraklı 8 yataklı, bir butik hastane özelliğinde. Merkezimizde laparoskobik ameliyatlar, her branşta günü birlik ameliyat kapsamındaki müdahaleler yapılacak. Kadın doğum, ortopedi, üroloji, KBB gibi cerrahi branşlar bunlardan bazıları. Dermatolojiden kardiyolojiye, nörolojiden çocuk diş hekimliğine kadar çok çeşitli branşlarda poliklinik hizmeti vereceğiz. Ayrıca burada ileri düzey tetkiklerin yapılıp sonuçları dijital ortamda hastalara ulaştırılan yenilikçi teknolojiyle donatılmış bir görüntüleme merkezine sahibiz. Branşında uzman hekimlerimizin yanı sıra Çiğli’deki hastanemizde görev yapan çoğu akademisyen hekimimiz Bayraklı’da da dönüşümlü olarak hastalarına hizmet verecek. Hastalar bir hastaneden alabilecekleri çoğu hizmeti buradan alabilecek. Yüksek teknolojik donanımlı radyoloji bölümünden ve ameliyathanelerinden konuk hekimler de hastaları için yararlanabilecek. Devamı da gelecek yatırımlarımızla İzmirliler’in Kent kalitesinde almak istedikleri hizmetleri onların ayağına götürmeyi hedefliyoruz."