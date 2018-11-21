Kent'in hekim gücü Bayraklı'da

"Yanınızdayız, yakınınızdayız" sloganıyla geçen eylül başında sağlık sektöründe yerini alan Kent Tıp Merkezi Bayraklı'nın hekim kadrosu, birbirinden önemli akademisyenlerle güç kazanıyor. Prof. Dr. Namık Demir ve Prof. Dr. Mitat Bahçeci, haftanın belirli günlerinde Kent Bayraklı'da hizmet veriyor.

Yeni tıp merkeziyle markasını Çiğli ve Alsancak'tan sonra Bayraklı-Bornova bölgesine de taşıyan Kent Sağlık Grubu, kadrosunu genişletiyor. Neredeyse tüm branşlarda poliklinik yapılan, günübirlik ameliyatların yapıldığı butik bir hastane gibi hizmet veren Kent Tıp Merkezi Bayraklı, çok gelişmiş görüntüleme merkeziyle de önemli bir ihtiyacı karşıladı. Son teknoloji ürünü tanı ve tedavi cihazları, laboratuvarları, deneyimli ve güler yüzlü çalışanlarıyla “özel sağlık hizmeti” almak isteyenlerin ilk başvuru merkezi haline gelen Kent Bayraklı, hekim kadrosuyla da beklentileri aştı. Her biri alanında uzman hekimlerle hizmet verilen Kent Bayraklı Tıp Merkezi'nde, grubun amiral gemisi Çiğli Kent Hastanesi'nin akademisyen hekimleri de görev almaya başladı. Nitekim kadroya ilk katılanlar; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci oldu. Prof. Dr. Demir ile Prof. Dr. Bahçeci'nin haftanın belirli günlerinde Kent Tıp Merkezi Bayraklı'da da hizmet verdiğini belirten Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bayraklı-Bornova bölgesinde böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu bilerek yola çıkmıştık. Daha ilk günden bu kadar büyük ilgi ve talep görmemiz doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Çiğli'de yer alan Kent Hastanemiz her zaman zor işlerin yapıldığı bir sağlık kurumu oldu ve bu özelliğini de yıllardır koruyup, sürdürüyor. Tabii ki bu hizmetler nitelikli insan gücü ve gelişmiş teknolojik donanımla mümkün. Oluşturduğumuz Kent markasını önce Alsancak'a taşımıştık, şimdi aynı misyon ve vizyonla buradayız. Kent olarak insanımızın yanında, yakınında olma sözümüzü birbirinden değerli uzmanlarımızın Kent Bayraklı'da da görev almasıyla yerine getiriyoruz."