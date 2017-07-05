Kentsel dönüşüm evlerinde kura çekimi

etapta yer alan 209 konut için daha kura çekimini gerçekleştirdi. Başkan Aziz Kocaoğlu, "Buradan 5 daire de belediyeye kalsın, bizim gelirimiz olsun diye bir derdimiz olmadı hiç! Sizin mutluluğunuz ve bu projeyi yapmanın namı, şanı, şerefi bize yeter" dedi.

Kent dönüşümünde “uzlaşma ve yerinde dönüşüm” prensipleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki 1. Etap çalışmalarını hızla sürdürürken, bölgenin çehresini değiştirecek yeni konutlar da peşpeşe yükselmeye başladı. İlk etabın başarı, sonraki etaplara katılması öngörülen vatandaşlarla yapılan uzlaşma görüşmelerindeki süreyi de çok kısalttı.

Karabağlar’a bağlı Uzundere Mahallesi’ndeki toplam 32 hektarlık dönüşüm bölgesinde 280 konut ve 33 işyerini kapsayan ilk etabın ardından vakit geçirmeden diğer etapların çalışmalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2. etapta yer alan 209 konut için daha "noter huzurunda" kura çekimini gerçekleştirdi.

"Bir ilke daha imza attık"

İlk hak sahibini kurayla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun belirlediği törende heyecan ve mutluluk vardı. "Yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşümle" Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Sizlere güvendik ve inandık. Sizler de bize güvendiniz, inandınız ve birlikle yola çıktık. Kimsenin hak kaybı olmadan; yerinden, komşusundan, çocuklar arkadaşlarından ayrılmadan bir kentsel dönüşümün yapılabileceğini herkese göstermiş olduk. İzmir’de dönüşümün ilk kıvılcımı Uzundere’de yaktık. Şimdi birinci etapta binalar yükseliyor. Bize inanan çok değerli hemşerilerimize, sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Tek kuruş istemem, bu şeref bize yeter"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşümden elde ettikleri tek kazancın, o bölgede yaşayan insanların yüzlerindeki mutluluk olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Bütün hizmet ve projelerimizde olduğu gibi, kentsel dönüşümde de adaletten ayrılmayacağız, herkesin hakkını koruyacağız. Buradan 5 daire de belediyeye kalsın, bizim gelirimiz olsun diye bir derdimiz olmadı hiç! Bize sizin mutluluğunuz, daha geniş alanlar, ağaçlık alanlar, parklar, çocukların oynayacağı alanlar, sizlerin sağlıklı modern yaşaması, kentin güzelleşmesi kalacak. Bu projeyi yapmanın namı, şanı, şerefi kalacak. Belediye paranın peşinde koşmaz. Belediyenin hedefi hizmet etmektir. Ben bize güvendiğiniz inandığınız örnek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu bölge ayağa kalktığında, kentsel dönüşümün nasıl yapılacağı Türkiye’ye örnek olacak. Bazı yerlerde eski binaları yıkıp yerine bina yapıyorlar. Bu kentsel dönüşüm değil; yıkıp yenisini yapmak. Kentsel dönüşüm ayrı bir şey.. Çok şükür kırmadan, dökmeden, birbirimize güvenerek bu işi yaptık. Ne sizleri müteahhitle, ne de müteahhiti sizlerle muhatap etmedik. Umarım Bakanlığın yürüttüğü dönüşüm çalışmaları da bizim uyguladığımız adil yöntemle olur."

Hak, hukuk, adalet

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan ilk kentsel dönüşüm projesinin Karabağlar’da başlamasından dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Selvitopu, "İlçemizin en büyük sorunu, çarpık kentleşme.. Bu proje hak, hukuk ve adalete önem verilerek gerçekleşen bir proje. Kentsel dönüşüm projelerine örnek olan bir modelin temeli, bu projedeki en önemli şey, kimsenin mağdur olmamasıdır” dedi.

"Bu duyguyu tarif etmek çok zor"

Uzundere kentsel dönüşümün ikinci etap kuralarını çekerek evlerinin yerlerini belirleyen hak sahiplerinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında düşüncelerini aktaran hak sahiplerinden Özge Şen, “Modern evlerimiz olacak. Tesislerimiz var, kapalı pazar yerlerimiz var, spor alanlarımız, rekreasyon alanlarımız var. Yani çok daha kaliteli yaşayacağız Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" derken, Memiş Toprak, “Çok heyecanlıyız kuralarımızı çektik. Evlerimiz 30 küsur senelik, çok sıkıntılı evlerdi. Depreme dayanıklı da değildi. Şimdi belediyemizin yaptığı sıfır evler çok güzel olacak. Hiç mağdur olmadan bütün evlerimizi kurada aldık" dedi. Emrah Koçak da, “Heyecanlıyız tabii ki.. Sağlıklı ve güzel dairelere kavuşacağız. Yer de güzel, ev de güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Ezgi Ekinci isimi vatandaş ise “Daha güzel bir yaşam bizi bekliyor. Çocuklarımız için oyun alanları, parkları olan yerlerde oturacağız. Bu duyguyu tarif etmek çok zor. Burası ilk olduğu için çok şanslıyız. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir projeye imza attı" derken, Gül Ayşe Altınışık, "Hayırlısıyla yeni evimize geçelim; güzel yerlerde temiz temiz oturalım. Herkes çok hevesli.. Çoluk çocuk dört gözle bekliyorlar. Evde üç tane oğlum var; sürekli ’anne ne oldu?’ diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

2. etabın yapım ihalesi Ağustos’ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar’da Uzundere ve Yurtoğlu mahallerindeki 32 hektarlık alanı kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etabını, Uzundere’deki 12 bin 809 metrekarelik alanda başlattı. 280 konut ve 33 iş yeri ile 44 bin 345 metrekare inşaat alanını kapsayan projede binalar hızla yükselmeye başladı. Projenin 2. etabında da hak sahipleriyle “yüzde 100 uzlaşma” sağlanarak yapım ihalesi aşamasına gelindi. Yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğündeki alanda "kat karşılığı anahtar teslimi yapım ihalesi" için meclis kararı alındı. Proje için Ağustos ayı içerisinde yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında, 32 hektar alanda 3500 birim konut / konut altı ticaret ile merkezi iş alanında ticaret, ofis ve otel kompleksi bulunacak. Rekreasyon alanında ise projesi Karabağlar Belediyesi ile birlikte yürütülen; gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket-futbol sahaları, tenis kortu ve eğitim ağırlıklı spor kompleksi ile sosyal-kültürel merkezler, pazar alanı, otopark, daha fazla yeşil alan oluşturulacak. Kentsel dönüşüm alanı, yenilenmiş alt yapısı ile yakın çevresi için çekim merkezi olacak.