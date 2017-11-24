Kentsel dönüşümde örnek olacak Uzundere’de bloklar yükseliyor

kata kadar yükseldi. Yerinde ve vatandaşların gönül rızası ile gerçekleştirilen bu proje, Türkiye’deki diğer kentsel dönüşüm çalışmalarına da örnek olacağı belirtildi.

Yıkılan eski, sağlıksız konutların bulunduğu aynı yerde ve tamamı uzlaşmayla gerçekleştirmesi nedeniyle Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinde ilk etap binalar yükseldikçe heyecan da artmaya başladı. 12 bin 809 metrekare alandaki 280 konut ve 33 iş yerinin yer aldığı projede kaba inşaatı tamamlanan yedi blokun iç mekan ince işleri devam ederken, diğer iki blokta ise kaba inşaatı süren binalar 4. kata kadar yükseldi. 9 blok, 280 konut ve 33 iş yerinden oluşan ilk etap konutlarının, tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 2018’in Haziran ayından itibaren hak sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.

Kuralar Temmuz’da çekilmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, birbirine komşu olan 1. etap ve 2. etap ihale kapsamında; 32 bin 783 metrekare yüz ölçümü 4 imar adasında, toplamda 702 konut ve 73 iş yeri olmak üzere 775 bağımsız birim ve 111 milyon 599 bin 96 metrekare inşaat gerçekleştirileceği öğrenildi. Böylece 1. ve 2. etap ihale alanı içinde bulunan 116 yapıda ise 304 bağımsız birimin yenileneceği de kaydedildi.

Yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşümle Türkiye’de bir ilke imza attıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu zorlu yola çıkarken biz vatandaşlarımıza, vatandaşlarımız da bize güvendi, inandı. Başarımızın sihirli formülü budur. Kimsenin hak kaybı olmadan; yerinden, komşusundan, çocuklar arkadaşlarından ayrılmadan bir kentsel dönüşümün yapılabileceğini herkese göstermiş olduk. İzmir’de dönüşümün ilk kıvılcımı Uzundere’de yaktık. Şimdi birinci etapta binalar bitmek üzere.. Bize inanan çok değerli hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmaları hızla devam eden ilk etap konutların kura çekimini, 4 Temmuz 2017 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirmişti.