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23 Ağustos 2018 11:35

Kesintisiz meydanda kesintisiz çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Karayolu Alt Geçidi üzerinde oluşturduğu ve yeşil dokusu, farklı peyzaj uygulamaları ve oyun gruplarıyla bölgeye önemli bir değer katacak meydan çalışmalarının yüzde 65’ini tamamladı.

Kesintisiz meydanda kesintisiz çalışma

23 Ağustos 2018 11:35


İzmirlilerin sahildeki yaşam alanlarına farklı bir soluk kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa kıyısındaki 71 bin 500 metrekarelik yeni meydan çalışmasında yüzde 65 seviyesine kadar geldi.


Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde, çocuk oyun alanı, sahne olarak da kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak.


Meclis kararıyla “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri” adı verilen meydanda, sanatçı Günnur Özsoy’un anıt heykel çalışması da olacak. Anıt, hem birlik ve beraberliği hem de İzmirliler’in demokrasiye inancını anlatacak.


F. Altay-Halkapınar Tramvayı’nın da içinden geçtiği meydanın sahilinde, deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılıyor. Mithatpaşa Parkı önündeki yeni meydan düzenlemesi, kara tarafında kalan tarihi dokunun da daha görünür ve algılanır hale gelmesini sağlayacak.




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