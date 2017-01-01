Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 13:26

Kestelli’den teröre lanet

Kestelli’den teröre lanet

01 Ocak 2017 13:26

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, İsanbul’da bir gece kulübünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayınladı. Kestelli, "Tarihinde binlerce kez ateşle sınanmış bu ülkenin bu oyuna gelmeyeceğini eninde sonunda kabul edecekler" dedi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yeni doğan bebek haberleriyle, sevinçle karşılamaya alıştığımız yılbaşı, bu yıl bizi kahpe bir terör saldırısı ile yasa boğdu. Türkiye, ne yazık ki uzun bir süredir küresel terör girdabının içine sokulmaya çalışılıyor. Korkalım, sinelim, baş eğelim ve buna alışalım istiyorlar. Yaşam enerjimiz sönsün, geleceğe dair umutlarımız kararsın istiyorlar. Yaşam tarzımızı, birlikte Türkiye olma irademizi hedef alıyorlar. Tarihinde binlerce kez ateşle sınanmış bu ülkenin bu oyuna gelmeyeceğini eninde sonunda kabul edecekler. Yılın ilk saatlerinde bu vahşi terör saldırısında hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu güzel ülkenin kalbini kıranlara lanet olsun."



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç