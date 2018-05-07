Kıbrıslı dostlar, Rauf Denktaş’ı Foça’da andı

Foça’nın farklı bölgelerini gezen konuklar, Foça Belediyespor futbol masterleri ile oynadıkları dostluk maçının ardından ülkelerine uğurlandı.

Foça Belediyesinin KKTC’deki kardeş kenti olan Alsancak’tan gelen soydaşlar, belediye başkanı Fırat Ataser’in de katıldığı dört günlük İzmir programını Foça’da tamamladı. Coğrafyası itibariyle yaşadıkları yörelere benzettikleri Yeni Foça’da, Foça Belediyesi tarafından yaptırılan Rauf Denktaş Parkı da ziyaret edildi. Kuzey Kıbrıslı soydaşlar, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri, Foça Belediyespor 2. Başkanı Birtan İskit ve yöneticiler tarafından karşılandı.

Kardeş belediye

Alsancak’ın kardeş belediye olarak gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça’ya yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Demirağ misafir heyete, “Foçamıza geldiğiniz, bizleri ziyaret ettiğiniz ve dostluğu perçinleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka zamanlarda, başka yerlerde de sizlerle buluşmayı diliyoruz” dedi. Başkan Demirağ’a Kıbrıs el işlemesi bir hediye takdim eden KKTC Alsancak Spor Kulübü Başkanı Cenk Şekeroğlu da, kendilerine evlerinde hissedecek kadar yakınlık gösteren Foçalıları, kendi kentlerinde görmek istediklerini ifade etti.

Rauf Denktaş Parkı’nın öyküsü

1924 yılında Kıbrıs’ın Baf kentinde doğan ve yaşamı Kıbrıs Türklerinin hakları ve özgürlükleri için mücadele ederek geçiren Rauf Denktaş, 1964 yılında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edildi, Kıbrıs’a girmesi yasaklandı. 1967 yılında adaya gizlice girdiği ve savaşa katıldığı Erenköy’de tutuklandı. Diplomatik girişimler sonucunda Türkiye’ye verildi. Bu dönemde, ailesiyle birlikte Yeni Foça’da yaşadı. 1968 yılında giriş yasağı kaldırıldı ve adaya döndü. 1974 Barış harekâtından sonra KKTC’nin kurucu cumhurbaşkanlığı’-na kadar uzanan süreçte, çeşitli görevler üstlenerek mücadelesini sürdürdü. Anısını yaşatmak için, Foça Belediyesi tarafından 18 Ocak 2015 tarihinde, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde ‘Rauf Denktaş Parkı ve Büstü’nün açılışı yapıldı.