Kılıçdaroğlu: "Demokratik anayasayı yeniden yapabiliriz"

Kılıçdaroğlu, dış politika ile ilgili de, "Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını kuracağız. İlk kez bir siyasi parti tarihinde dış politika ile ilgili proje üretti. Dış politika millidir. İktidarı ve muhalefeti olmaz. Ancak 7-8 yıldır dış politika milli olmaktan çıktı, maceracı dış politika Türkiye’yi Orta Doğu’da perişan etti” dedi.

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Mekrezi’nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce soruları aldı, ardından kürsüye çıkarak tüm sorulara toplu yanıt verdi. CHP lideri ekonomide sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarını anlattı. Kılıçdaroğlu, demokratik parlamenter sistemin inşasının, bir anayasa değişikliği ile olacağını, ilk defa tüm sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, siyasi partiler ve meslek kuruluşların katılımı ile demokratik anayasayı yeniden yapabileceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu ayrıca Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını kuracaklarını ifade ederek, "Orta Doğu’yu kavga ve terör alanı değil barış havzasına çevirebiliriz. Bu konuda olağanüstü çaba sarf edilecek. İlk kez bir siyasi parti tarihinde dış politika ile ilgili proje üretti. Dış politika millidir. İktidarı ve muhalefeti olmaz. Ancak 7-8 yıldır dış politika milli olmaktan çıktı, maceracı dış politika Türkiye’yi Orta Doğu’da perişan etti” diye konuştu.

Üretim ekonomisi vurgusu

CHP olarak üretim ekonomisinden yana olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Beton ekonomisinden, israf ekonomisinden değil. Üretim için iş dünyasının önünü açmak, sorunları çözmek lazım. İlk mali af çıktığında 2002’ydi sanırım. ‘Avrupa’ya sorun orada kaç yıl önce çıktı’ dedim, aradılar bulamadılar ama biz de her yıl mali af çıkar. Ödememe kültürü üzerine inşa edilen mali politikanın değişmesi lazım. Ekonomi tehditle, şantajla çözülecek bir şey değil. Ekonomik çözümlerle hayata geçirilmesi lazım. Ceza kanunu ile değil ekonominin kabul ettiği evrensel düzenlemelerle çözebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji liseleri

Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "KOBİ’ler ara eleman sıkıntısı çektiğini söylüyor. Yapacağımız ilk işlerden biri meslek sınıflandırmasını sağlıklı şekilde hayata geçirmek. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. 6 yıl olacak liselerde, ilk 3 yıl yatılı okuyacaklar. 3. sınıftan itibaren hangi alanda eğitim görüyorsa o alanda fabrikada staj yapacak" dedi.

KOBİ’lere sıfır faizli kredi

Vergide büyük rakamların tahsil edilemediğini, bu konuda affın da çözüm olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bunu aşmanın yolu; bütün organize sanayi bölgelerinde ya da KOBİ’ler borçları olmadığı takdirde ödedikleri vergi ve sigorta primi kadar bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Devlet tahsilat peşinde koşmayacak, ceza yazmayacak, tehdit etmeyecek, şantaj uygulamayacak. Bunun zarar edeni yok. Devlet, KOBİ, işçi karlı. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle de mücadele etmenin yoludur.”

"Böyle bir belediye başkanına sahip olduğunuz için sizi kutluyorum”

Teknolojinin çok hızlı geliştiğini, gelişen teknolojiye en hızlı ayak uyduranların ise KOBİ’ler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla katma değeri yüksek ürün üretmeden dünyada söz sahibi. KOBİ’ler üzerinde önemle duruyoruz. İzmir’in başkent olacak çok şeyi var. Bütün Ege’nin bir anlamda at başı. Hak ettiği kadar hükümetten destek almış değildir. Hükümetten daha büyük yatırımı İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Belediyenin uluslararası kredi notu A’dır. Böyle bir belediye başkanına sahip olduğunuz için sizi kutluyorum.”

“Türkiye’de demokrasi yok”

Üretim ekonomisi hakkında konuşmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ekonomi betona döndürüldüyse Türkiye için temel sorundur. Biz ‘üretim’ diyoruz. Her anlamda üretmek. Üretim ekonomimizi öncelememiz lazım. Ürettiğimiz zaman faizler düşer, işsizlik düşer, ihracat artar. Neyi üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretemezsek belli ülkelerin ürettiği katma değeri yüksek ürünü tüketen ülke oluruz. Katma değeri yüksek ürün üretmenin yolu üniversitelerin bilgi üretmesinden geçiyor. Üniversitelerde her türlü düşüncenin tartışılması lazım. ‘Barış bildirine imza attı atalım.’ Dünyada böyle örnek yok. Anca darbe dönemlerinde yaşanır. İstediğiniz kadar ‘demokrasi var’ deyin, tüm anayasa hukukçuları ‘Türkiye’de demokrasi yok’ diyor. Nokta” diye konuştu.

Avrupa Birliği ile ilişkiler

Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkında da değerlendirmede bulunan CHP lideri, şöyle konuştu:

"Eğer Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olur ve parlamentoda çoğunluğu sağlarsak Avrupa Birliği ile uyum yasalarının tamamı yeni fasıl açılması beklenmeden parlamentodan çıkacak. Bunu önerdim. Niye ‘Avrupa Birliği dayattıktan sonra yapıyoruz?’ dedim. Oturalım, demokrasi standartlarını kendimiz hayata geçirelim, sonra dönüp ‘sende ne kadar demokrasi varsa bizde de o kadar var’ diyelim. Bunu yapmaya kararlıyız. Ülkemiz insanı 3. sınıf demokrasiye layık değil.”

"Ağlamaya hakkınız yok”

İktidarın ve onun düşüncesinin esnafı korumadığını savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnaf şikayet ediyor da sonra gidip oy veriyorsunuz, sonra da ağlıyorsunuz. Ağlamaya hakkınız yok. Esnaf bakanlığı kuracağız. Bütün sorunları da, çözümü de biliyoruz. Elinizi vicdanınıza koyup öyle gidin sandığa" şeklinde konuştu.

"Demokratik anayasayı yeniden yapabiliriz”

Kılıçdaroğlu, adaletle ilgili düşüncesinin sorulduğu soruya, "Muharrem İnce’nin de dediği gibi restorasyon dönemine ihtiyacımız var. Demokratik parlamenter sistemin inşası bir anayasa değişikliği ile olacak. Bunu yangından mal kaçırır gibi değil, belki de ilk defa tüm sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, siyasi partiler ve meslek kuruluşların katılımı ile demokratik anayasayı yeniden yapabiliriz. Millet İttifakı olarak bunun ön çalışmasını yaptık anayasa değişikliği konusunda. Erken seçim gündeme geldiği için ön çalışmayı biraz öteledik" ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını kuracağız”

Kılıçdaroğlu, dış politikadaki yaklaşımları ile ilgili, "Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını kuracağız. Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk işi İran, Irak ve Suriye devlet başkanlarını ziyaret etmek. Oturup konuşalım. Orta Doğu’yu kavga ve terör alanı değil barış havzasına çevirebiliriz. Bu konuda olağanüstü çaba sarf edilecek. İlk kez bir siyasi parti tarihinde dış politika ile ilgili proje üretti. Dış politika millidir. İktidarı ve muhalefeti olmaz. Ancak 7-8 yıldır dış politika milli olmaktan çıktı, maceracı dış politika Türkiye’yi Orta Doğu’da perişan etti. Emin olun Orta Doğu’nun inşasını biz yapacağız, Londra’ya gidip dilenmeyeceğiz, Türkiye’yi dolara boğacağız" diye konuştu.

"16 yıla ihtiyacımız yok"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunca iş dünyasından oy isterken, "16 yıla ihtiyacımız yok. 5 yılda Türkiye farklı bir ülke olacak. Bölgenin yıldızı olacak. Üretim konusunda ciddi patlama yapacağız. Bizim ufkumuz çok geniş. Onlar bizim ufkumuza yetişemez. ’Kıraathane’ diyor. Ne kıraathanesi. İnsanlar nefes alamıyor, üretemiyor, geleceğe karamsarlıkla bakıyor. Bunların tamamını değiştirmek mümkün" dedi.