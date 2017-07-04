Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:05

Kılıçdaroğlu’na İzmir’in dağlarından papatya götürdüler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 20’nci gününe Karşıyaka dopingi ile başladı.

Kılıçdaroğlu’na İzmir’in dağlarından papatya götürdüler

04 Temmuz 2017 11:05

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir’in dağlarından topladıkları papatyaları Genel Başkana takdim etti. Bandonun çaldığı İzmir Marşı, binlerce yürüyüşçüye motivasyon sağladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde CHP Karşıyaka İlçe Örgütü de eşlik etti. İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, parti yöneticileri ve meclis üyeleri, kortejin ön sıralarında yer alırken, günün sürprizini Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar yaptı. Başkan Akpınar, İzmir’in dağlarından toplanan papatyaları, yürüyüş öncesinde Kılıçdaroğlu’na takdim etti. Heyetle beraber gelen bando ekibi de İzmir Marşı’nı çalarak yürüyüşçülere destek oldu.



Adım adım adalete


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu memnuniyetini ifade ederken, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na İzmir’in dağlarından, Karşıyakamızdan çiçekler getirdik. Bu onurlu yürüyüşte bandomuz da bizi yalnız bırakmadı. Umutsuz olmak yok! Zincirler bir gün kırılacak, işte o zaman adalet adım adım kurulacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!