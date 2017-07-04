Kılıçdaroğlu’na İzmir’in dağlarından papatya götürdüler

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir’in dağlarından topladıkları papatyaları Genel Başkana takdim etti. Bandonun çaldığı İzmir Marşı, binlerce yürüyüşçüye motivasyon sağladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde CHP Karşıyaka İlçe Örgütü de eşlik etti. İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, parti yöneticileri ve meclis üyeleri, kortejin ön sıralarında yer alırken, günün sürprizini Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar yaptı. Başkan Akpınar, İzmir’in dağlarından toplanan papatyaları, yürüyüş öncesinde Kılıçdaroğlu’na takdim etti. Heyetle beraber gelen bando ekibi de İzmir Marşı’nı çalarak yürüyüşçülere destek oldu.

Adım adım adalete

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu memnuniyetini ifade ederken, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na İzmir’in dağlarından, Karşıyakamızdan çiçekler getirdik. Bu onurlu yürüyüşte bandomuz da bizi yalnız bırakmadı. Umutsuz olmak yok! Zincirler bir gün kırılacak, işte o zaman adalet adım adım kurulacak” dedi.