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Kılıçdaroğlu'nun İzmir programları iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’e yapacağı ziyaretler, yoğun programları nedeniyle iptal edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'e yapacağı ziyaretler, yoğun programları nedeniyle iptal edildi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü etkinleri için İzmir'e gelecek ve kent genelinde yine bazı temaslarda bulanacaktı. Son alınan bilgiye göre ise Kılıçdaroğlu'nun ziyareti, yoğun programları nedeniyle iptal edildi. CHP Lideri'nin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelmesi bekleniyor.

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