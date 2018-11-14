Kilo kaybı ve ağız kuruluğu varsa diyabet olabilirsiniz

Dr. Ali Saklamaz, diyabet hastalığına ilişkin uyarılarda bulunarak, "Çok su içme, idrara çıkma, kilo kaybı, ağız kuruluğu, el ve ayaklarda uyuşma, yanma, sık acıkma, bulanık görme diyabet belirtileridir" derken, Uzm. Dr. Pınar Alarslan ise "Diyabet hastalarında sağlıklı beslenme çok önemlidir. Yenilen besinlerin özellikle karbonhidrat içeren besinlerin, vücudun ihtiyacından fazla tüketilmesi kan şekeri seviyelerini yükseltir" dedi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle, bu hastalığa yönelik yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Medical Park İzmir Hastanesinin doktor ve hemşireleri de etkinlikler kapsamında şeker ölçümü yaptı. Hastane lobisinde stant açarak gelen kişilere yardımcı olan görevliler, ücretsiz ölçüm yaparak bazı bilgiler aktardı.

Bu tarz organizasyonların diyabet konusunda farkındalık oluşturmaya yardımcı olduğunu belirten ve diyabet hastalığı hakkında açıklama yapan Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği'nden Uzm. Dr. Ali Saklamaz, "Diyabet; pankreasın yeterince insülin üretemediği veya vücudun, üretilmiş insülini etkili şekilde kullanamadığı durumlarda oluşan kronik bir hastalıktır. Bu durumda; kan şeker düzeyi artar, başta kan damarları ve sinirler olmak üzere hemen hemen tüm sistemler ciddi zarar görür" dedi.

"Ağız kuruluğu, el ve ayaklarda uyuşma, yanma, sık acıkma varsa dikkat"

Diyabet hastalığının tanısını konusunda detaylı bilgiler veren Saklamaz, "Çok su içme, idrara çıkma, kilo kaybı, ağız kuruluğu, el ve ayaklarda uyuşma, yanma, sık acıkma, bulanık görme diyabet belirtileridir. Ailesinde obez, gebelikte 4.5 kilogram bebek doğurma hikayesi, düşük ve ölü doğum öyküsü olanlarda da diyabet hastalığı tanısı konur. Ayrıca; açlık tokluk kan şekeri veya şeker yükleme testleri sonuçlarında açlık kan şekeri 126 mg. ve iki saat veya tokluk 200 mg. ise diyabet tanısı konur” şeklinde konuştu.

İnsülin kullanan diyabet hastalarının evde mutlaka her gün kan şekeri kontrolü yapmaları gerektiğini söyleyen Saklamaz, "Sabah aç, sabah tok, öğle tok, akşam tok olacak şekilde bakılması uygundur. İnsülin dışında diyet ve hap kullanan hastalar, haftada bir gün açlık ve tokluk kan şekeri bakmaları uygun olur" diye konuştu.

Öte yandan diyabet hastalığının tedavisi hakkında açıklama yapan Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği'nden Uzm. Dr. Pınar Alarslan, "Diyabet hastalarında sağlıklı beslenme çok önemlidir. Yenilen besinlerin özellikle karbonhidrat içeren besinlerin, vücudun ihtiyacından fazla tüketilmesi kan şekeri seviyelerini yükseltir. Kan şekeri kontrolünün sağlanmasında diyabetli bireye özgü beslenme tedavisinin verilmesi önemlidir. Üç ana üç ara öğün şeklinde beslenme diyabet hastalarına önerilir. Diğer yandan egzersiz, vücudumuzun glikozu etkili bir şekilde kullanmasını ve kan şekeri kontrolünü sağlar. İlaç ve insülin tedavisi ise diyet ve egzersizle kan şekeri kontrol edilemediği zaman başlanır. İnsülin tedavisi bilinenin aksine bağışıklık yapmaz" dedi.