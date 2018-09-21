Kilolarından kurtulan aile hekiminden 'tombiş' uyarısı

Annesinin ‘Oğlum gürbüz çocuk olsun' diyerek beslediği ve gençliğinde tam 110 kiloya ulaşan 35 yaşındaki Aile Hekimi İlker Kağızmanlı, mide küçültme ameliyatıyla yeni bir hayata ‘merhaba' derken, kilo sorunu olanlara da uyarılarda bulundu.

Annesinin 'Oğlum gürbüz bir çocuk olsun' diyerek beslediği Erzurumlu İlker Kağızmanlı, çocukluğunda ve gençliğini hep aşırı kilolu olarak geçirdi. Yaşıtlarından her zaman daha fazla kilolu olan Kağızmanlı, gençliğinde 110 kiloya kadar ulaştı. Askerden döndükten sonra biraz kilo veren Kağızmanlı, vatani görev dönüşünde yeniden kilo almaya başladı.

Eşiyle arasında geçen diyaloğun ardından obezite ameliyatı olmaya karar verdiğini anlatan Kağızmanlı, "Bir gün eşinin ‘Pantolonunu yıkayacağım' diye sorunca, ‘O bana tek olan pantolon yıkama' dedim. Erzurum'da aşırı kilolarım nedeniyle bana uyan bir pantolon bulmak çok zordu. Gardıropta çok sayıda kıyafetim vardı ama hiçbiri bana olmuyordu. O akşam eşime, ‘Zayıflamak için obezite ameliyatı olayım mı' diye sordum. O da ‘Olur' diye yanıt verdi. Hemen internetten bir araştırma yaptım ve Tufan hocama ulaştım. Yorumları okuduktan sonra hocamı arayıp kendisiyle ilk görüşmeyi yaptım” dedi.

Obezite ameliyatı olmaya karar verdikten sonra İzmir'e gelen Kağızmanlı, iki yıl önce Şubat ayında İzmir'e geldi. 18 Şubat 2016 tarihinde Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatıyla yeni bir hayata 'merhaba' dedi.

"Hocam vitamin yazar mısınız”

Ameliyatın ardından hızla kilo verdiğini kaydeden Kağızmanlı, Erzurum'un Horasanlı ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapıyor. Annelerin polikliniğe gelip 4 yaşından küçük çocukları için, "Hocam yavrumuzun tombiş olmasını istiyoruz, vitamin yazar mısınız" dediklerini anlatan Kağızmanlı, "Ailelere çocuklarını sağlıklı beslenmeleri için bazı tavsiyelerde bulunuyorum. Çocuğu için vitamin yazdırmak isteyen aileler, 5 yaşından sonra da ‘Hocam yavrum nasıl zayıflar' diye soruyor. Her gelen anne ve babaya, çocuklarını nasıl sağlıklı beslemeleri konusunda uyarılarda bulunuyorum” diye konuştu.