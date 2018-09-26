Kimlikte sağ, ehliyette ölü olduğunu öğrenince şok geçirdi

İzmir'de yaşayan Davut Şahin'in seyahat için gittiği Antalya'dan İzmir'e doğru dönerken, Aydın otobanından yapılan bir trafik kontrolünde resmi kayıtlara göre ölü olduğunu öğrendi. Polise kimliğini çıkararak sağ olduğunu gösteren Şahin, ehliyette ölü olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı şoku üzerinden atan Şahin durumun içinden çıkamayınca, olayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) iletti. CİMER'in olaya kayıtsız kalmamasıyla sonucu Şahin, 'sağ' olarak göründüğü yeni ehliyetine kavuştu.

“Vefat sebebiyle iptal olduğunu öğrendim”

Trafik kontrolü için durdurulduğunu belirterek yaşadığı o anları anlatan Davut Şahin, "Yol uygulamasında emniyet birimleri ehliyetimi aldı. Orada 2013 yılından beri ehliyetimin vefat sebebiyle iptal olduğunu öğrendim. Seyahat dönüşü trafik şube ve nüfus müdürlükleri arasında gidip geldim. İşim hallolmadı. Ama daha sonra Karşıyaka Nüfus Müdürlüğü, Konak Nüfus Müdürlüğüne yazı yazdı. Bu arada ben de CİMER'e yazı yazdım. CİMER'den gelen yazı doğrultusunda Karşıyaka Nüfus Müdürlüğü Ankara ile bağlantılı olarak ölü kimliğimi diri olarak gösterdiler ve dün itibariyle de ehliyetimi verdiler” dedi.

Yaşadığı trajikomik olay şok olduğunu belirten Şahin, "Çok şaşırdım. Ehliyetimin kayıtlı sayfasını bana gösterdiler. Bakıyorum T.C. kimlik numaram aynı. Anne baba adı, doğum yeri normal. Baktım mutlaka bir yerde yanlışlık vardır ama baktım hepsi doğru. Fotoğrafa baktım en son, o da benim fotoğrafım. Artık ikna oldum ve kesin bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Söyledim ‘bir yanlışlık var.' ‘Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. ‘E ben karşınızdayım' dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar ve yaklaşık 40 dakika telefon görüşmesi yaptılar. Telefon görüşmelerinde sonra beni gönderdiler fakat daha sonra İzmir'e gelince 20 gün içinde olay çözüldü” ifadelerini kullandı.

"CİMER çok hızlı bir şekilde çözdü"

CİMER'in duruma kayıtsız kalmadığını ve hızlı bir şekilde olayı çözdüğünü vurgulayan Şahin, yeni ehliyetinin dün itibariyle adresine teslim edildiğini söyleyerek, "Eski ehliyetim ‘ölü' idi bu da ‘diri' ehliyeti oldu” şeklinde konuştu.