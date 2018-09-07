Kınalı Bamya, festivalle tanıtılacak

8 Eylül tarihinde Çakırbeyli’de yapılacak olan festivale ilginin yoğun olması bekleniyor.

Torbalı Belediyesi düzenlediği çeşitli etkinliklerle ilçenin tarımsal zenginliklerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Saipler’de Zeytin, Çapak’ta Bardacık incirini tanıtmak adına festival düzenleyen Torbalı Belediyesi, 8 Eylül Cumartesi günü Çakırbeyli’de bamya festivali düzenleyecek. Çakırbeyli’de susuz olarak yetiştirilen ve bölgenin en lezzetli bamyası olarak gösterilen ürün, yapılacak olan festival ile adını ilçe dışına da duyurma imkanı bulacak. Çakırbeyli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların neredeyse tamamına yakını bamya yetiştiriyor. 400 dönümlük araziden sezonda 200 ton bamya elde ediliyor. İlçenin önemli değerlerine sahip çıkmak adına yapılan festival Cumartesi günü Çakırbeyli Mahallesi meydanında gerçekleşecek. Saat 14’te yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak festivalde halk oyunları gösterileri yer alacak. Azerbaycan Devlet Dans Topluluğu festivale katılanlara muhteşem bir dans gösterisi sunacak. Festival, saat 20.00’de TRT Ses Sanatçısı Ali Çakar’ın vereceği konser ile son bulacak.

Değerlerimizi tanıtıyoruz

Torbalı’nın tarımsal alandaki zenginliklerinin tanıtımı için festivaller düzenlediklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı’da çok değerli ürünler yetişiyor. İlçemizde yetişen zeytin, incir, bamya gibi ürünlerimiz sofraları süslüyor. Çakırbeyli’de halkın önemli geçim kaynaklarından olan bamya susuz ve ilaçsız bir şekilde neredeyse organik olarak yetiştiriliyor. Kendine has renginden dolayı burada ‘kınalı’ diye tabir edilen farklı bir cins bamya yetişiyor. Pazar değeri yüksek oldukça kaliteli olan bu ürünümüzün de tanıtımını yapmak istedik. Düzenleyeceğimiz festivale ilçe dışından da çok sayıda katılım bekliyoruz. Tüm Torbalı halkını da Çakırbeyli’ye davet ediyoruz” dedi.