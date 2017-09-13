Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 14:56

Kınık Hasat Festivali’nde Ankaralı Ayşe coşkusu

İzmir’in Kınık ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Hasat Festivalinin üçüncü gününde sahne alan, Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer izleyenleri coşturdu.

Kınık Hasat Festivali’nde Ankaralı Ayşe coşkusu

13 Eylül 2017 14:56


Sahneye çıkar çıkmaz topuklu ayakkabılarını çıkarıp lastik ayakkabılarını giyen Ankaralı Ayşe, 2.5 saat boyunca yerinde izleyenleri coşturdu. Konseri sırasında izleyicilerin arasına giren Dinçer, sandalye üstüne çıkarak da türkülerini seslendirdi.


Protokol üyeleri ile tek tek tokalaşan Ankaralı Ayşe, ’Erik Dalı’ türküsünü söylerken Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve diğer protokol üyelerini kaldırarak karşılıklı oynadı. Dinçer, konseri sırasında down sendromlu hayranı Berkay Yıldırım’ı da sahneye aldı.


Konser sonunda konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ankaralı Ayşe Dinçer’e teşekkür ederek, plaket takdim etti. Başkan Doğruer, en kısa zamanda tekrar Kınıklılarla, Ayşe Dinçer’i farklı bir etkinlikte bir araya getireceklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
  • Pazar
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç