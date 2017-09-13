Kınık Hasat Festivali’nde Ankaralı Ayşe coşkusu

Sahneye çıkar çıkmaz topuklu ayakkabılarını çıkarıp lastik ayakkabılarını giyen Ankaralı Ayşe, 2.5 saat boyunca yerinde izleyenleri coşturdu. Konseri sırasında izleyicilerin arasına giren Dinçer, sandalye üstüne çıkarak da türkülerini seslendirdi.

Protokol üyeleri ile tek tek tokalaşan Ankaralı Ayşe, ’Erik Dalı’ türküsünü söylerken Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve diğer protokol üyelerini kaldırarak karşılıklı oynadı. Dinçer, konseri sırasında down sendromlu hayranı Berkay Yıldırım’ı da sahneye aldı.

Konser sonunda konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ankaralı Ayşe Dinçer’e teşekkür ederek, plaket takdim etti. Başkan Doğruer, en kısa zamanda tekrar Kınıklılarla, Ayşe Dinçer’i farklı bir etkinlikte bir araya getireceklerini sözlerine ekledi.