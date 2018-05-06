Kınık’ta Yusuf Güney coşkusu

Sevilen sanatçı Yusuf Güney, Kınık’ta düzenlenen ’Gençlik Konseri’nde sahne alarak hayranlarını coşturdu. Yusuf Güney sahneye çıkıp 2 şarkısını seslendirdikten sonra arka sıralarda oturan hayranlarını protokol üyelerinden izin alarak protokol ile sahne arasında bulunan boşluğa çağırdı. Yusuf Güney ön sıralarda kendisine eşlik eden hayranlarına su dağıttı. Kınıklı gençler Yusuf Güney’in şarkılarına tempo tutup telefonun ışıklarını yaktı. Hayranları ile özçekim yapan Güney, bir şarkısını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Konser öncesi konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Bu yıl 19 Mayıs’ın Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle bizler de Gençlik Konserini öne çekerek sizleri bu akşam Yusuf Güney ile buluşturduk. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Sizlerle daha nice kültürel faaliyetlerde buluşmak dileğiyle hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün ise "Gençlere ne yapsak azdır. Sizler Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Konserde emeği geçen başta Kınık Belediye Başkanımız Sadık Doğruer olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer konser sonunda Yusuf Güney’e plaket ve Kınık kilimi hediye etti.