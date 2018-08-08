Kiraz ilçesinde susuzluk bezdirdi

300 hanenin mağdur olduğu mahallede bazı vatandaşlar eşeklerle evlerine su taşımak zorunda kalıyor.

300 haneli Çayağzı Mahallesi sakinleri, 12 sokağa iki aydır su verilmediğini, sıkıntılarını yetkililere aktarmalarına rağmen hiçbir çözümde bulunulmadığını ifade etti. Çayağzı Mahalle Muhtarı Hüseyin Kaymak, "Çayağzı Mahallesi’nde 12 sokağımıza su verilemiyor. Hatta bazı sokaklarda 3 aydır, bazılarında 6 aydır su yok. 4 mahallede su yetersiz olduğundan dolayı, İZSU’ya dilekçe verdik. Hala kuyu açmalarını bekliyoruz. Muhtarlıktan istifa etme noktasına geldim. Köylümün yardımıyla şahsım adına kuyu açıp sondaj pompası çakıp İZSU’ya hibe ettik. 4 sokak bu sondaj sayesinde su içiyor. Diğer sokak sakinlerim, ’Muhtarım sen köyde ayrımcılık yapıyorsun. O sokaklara su pompası çaktın, bizim sokakları yapmadın’ diyorlar. 30 senedir mahkemelik olan Gelinalan kaynak suyumuzu mahkeme kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine devrettik. Fakat 3 senedir kaynak suyumuzu faaliyete geçiremediler. 5-6 kez dilekçe yazdırıp, İZSU’ya ve Devlet Su İşlerine gönderdik. Gelip kontrol ettiler. Çevresinde bulunan sondajlar çalışmaya başlayınca, Gelinalan kaynak suyumuz azalarak kesilmeye başladı" dedi.

"Eşekle su çekiyorum"

Mağdur vatandaşlardan Bilal Kiraz, “300 haneli köyümüz susuz. Hiç kimse ilgilenmiyor. Bizim bu rezilliğimizi herkes duysun" derken, Musa Akyay da "Aşağı yukarı 3 aydır su çekiyorum. İhtiyaçlarımızı çeşmeden su taşıyarak gidermeye çalışıyoruz. 3 aydır çamaşırımız doğru dürüst yıkanmıyor" diye konuştu.

2 aydır eşekle su taşıdığını kaydeden Mehmet Kiraz ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 aydır köyümüzde su kesintisi var. Biz gereken yetkililerle iletişimi kurduk. Herkesin bilgisi var. Herkesin bilgisi olmasına rağmen kimse ilgilenmiyor. 2 aydır köylü mağdur. Eşekle su çekiyoruz. Hayvanlarımızı sulamak zorundayız. Lütfen buradan yetkililerin buna bir çözüm üretmesini istiyor. 2 aydır evlerde kesinlikle çeşmelerimizden su akmıyor. Sırtımızda çektiğimiz sularla abdest almaya çalışıyoruz, duş almaya çalışıyoruz. Bir kişi resmen bir ailede sabahtan akşama kadar su çekiyor desek yeridir. Her haneden bir kişi kendi kazancından da vazgeçip evinde kalıp sadece evine su çekmekle meşgul."