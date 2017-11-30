Kaza, dün akşam 23.15 sıralarında Yeşillik Cadddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki S.I. yönetimindeki 45 SC 0245 plakalı otomobil, Gaziemir yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, Kaymak Kuyu Camii yakınlarında bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kimliği belirsiz kişi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık görevlileri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazaya tanık olan vatandaşlar, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın, kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmeye çalıştığını iddia etti. Şahsın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün morguna kaldırıldı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahsın, yapılacak olan incelemenin ardından kimliği belirlenecek. Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.