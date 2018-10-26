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"Kırmızı Düdük" kampanyasının ödülleri sahiplerini buldu

“Bu Bayram Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası” kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı.

Yarışmada Aliağa'da yaşayan ve dereceye girmeyi başaran Berhan Var ve Bilgehan Var Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.



“Bu Bayram Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Kampanyası” kapsamında #KırmızıDüdük hashtagi ile düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı. Yarışmaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından başlatılan yarışma kapsamında verilen görevleri tamamlayıp en fazla beğeniyi alan 100 çocuk arasında Aliağa'da yaşayan Berhan Var ve Bilgehan Var da yer aldı. Kampanya kapsamında en fazla beğeniyi alıp dereceye girmeyi başaran çocuklara ödül olarak bisiklet hediyesi verileceği duyurulmuştu. Bu bağlamda Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Bilgehan Var ve Berhan Var kardeşlere bisikletleri teslim edildi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen ödül törenine Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş katılım gösterdi.

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