Kırmızı palmiye böceği istilasına karşı ağaçlar ilaçlanıyor

İzmir'in Konak ilçesinde, kenttin simgesi olan palmiyeler için ciddi bir salgın tehdidi oluşturan kırmızı palmiye böceği istilasına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli yürütülen ilaçlamalar kapsamında, kent merkezindeki palmiyelere bakım yapıldı.

Konak ilçesi ve kent genelinde, bazı palmiyelerde görülen kırmızı palmiye böceğinin tüm palmiyelere yayılmasını önlemek ve diğer palmiyeleri koruma altına almak amacıyla başlatılan çalışmalara, Alsancak Sevgi Yolu'ndaki palmiyelerden başlandı. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince başlatılan ilaçlamada, Sevgi Yolu'nda bulunan 105 palmiye ağacı ilaçlanarak koruma altına alındı.

Aşılama yöntemiyle yapılan ilaçlama, ağaç gövdesine açılan 10 santimetrelik oluklardan ilacı ağacın içine şırınga ederek uyguluyor. Yapılan ilaçlamanın palmiyeleri korurken, insan sağlığına zarar vermediği belirtildi. Yetkililer, Konak Belediyesi sınırları içindeki parklarda bulunan tüm palmiyelerin ilaçlanacağını dile getirirken, uygulamanın etkili olabilmesi için ilaçlama işleminin yaklaşık iki ay sonra tekrarlanacağını söyledi.

Kırmızı palmiye böceğinin ülkemize dikilmek üzere yurt dışından getirilen palmiyelerle geldiğini tahmin ettiklerini dile getiren yetkililer, salgının endişe verici nitelikte olmadığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de, kırmızı palmiye böceği ile eş zamanlı olarak mücadele başlattı. Kentin simgesi olan ve yol kenarlarında dikili bulunan tüm palmiyeler de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlanıyor.