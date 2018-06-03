Kırsalın ilacı

Büyükşehir bu kez, Tire’de 10’u kadın 82 üreticiye 328 hayvan dağıttı.

Yerel üreticiye ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeline öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve köylüsüne sağladığı desteklerle bölgede tarımsal çeşitliliği zenginleştirmeye devam ediyor. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında 328 küçükbaş hayvan daha, yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan üreticilere dağıtıldı. Tire ilçesine bağlı Büyükdere, Büyükkömürcü, Cambazlı, Çobanköy, Eğridere, Hisarlık, Işıklar, Kireli, Musalar, Sarılar ve Yenişehir köylerinden 10’u kadın 82 çiftçi, çekilen kuraların ardından yeni geçim kapıları olacak küçük baş hayvanları teslim aldı.

Kırsala bereket gelsin diye

Kura çekim törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, “Köyden kente göçü önlemek, çiftçi ve köylümüzü ekonomik olarak güçlendirmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla köylerimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemeye devam edeceğiz. Kuzularımız çiftçi ve üreticimize bolluk, köylerimize de bereket getirsin” diye konuştu.

En şanslı kura

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvan desteğinden faydalanan 53 yaşındaki üretici Murat Toparlak ise sahipleneceği küçükbaş hayvanları belirleyen kura çekiminde bir hayli şanslıydı. Her üretici dört hayvan hakkına sahipken, Toparlak’a düşen koyunlardan biri yeni yavrulamış ve üç yavru dünyaya getirmişti. Kurada çıkan üçüz annesi koyunla birlikte toplam 7 koyun sahibi olduğunu belirten şanslı üretici, "Çok çok mutluyum. Şimdi eşime müjdeyi verdim. Bizlere ve köyümüz Çobanköy’e bu desteği sağlayan Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Umut sürüsü büyüyor

Kırsalda ve dağ köylerinde küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen proje kapsamında Bayındır, Bergama, Beydağ, Karaburun, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla ilçelerinde 2 bin 113 üreticiye toplam 8 bin 202 küçükbaş hayvan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor. Halkın "umut sürüsü" adını verdiği küçükbaş hayvanların sayısı, yeni doğumlarla birlikte 11 bini aştı.