Kış hastalıklarına karşı ilaç değil ’süper gıda’

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, soğuk havaların etkisini iyice artırdığı şu günlerde, bağışıklık sistemini güçlendirecek ’süper gıdalar’ olarak bilinen balık, kemik suyu çorba, kefir, kakao, ceviz, zencefil, baklagiller ve zeytinyağı gibi besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesiyle kış hastalıklarından korunarak sağlıklı yaşamın mümkün olduğunu belirtti.

Vücut direncini artırmada, bağışıklık sistemini güçlendirmede, hastalıklardan korunmada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birinin besin değeri yüksek olan gıdaları tercih etmek ve dengeli bir şekilde tüketmek olduğunu belirten Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, bu gıdaların hangileri olduğunu ve faydalarını anlattı.



“Omega-3 için bol bol balık ve yumurta tüketin”

İçerdiği Omega-3 yağ asitleri ile balığın sağlık üzerinde insülin direnci, obezite ve karaciğer yağlanması tedavisinde önemli etkilere sahip olduğunu kaydeden Dr. Fadıloğlu, "Omega-3, vücudumuzun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan, ancak vücut tarafından üretilemeyen yağ asitleri. İçerdiği EPA ve DHA yağ asitleri ile kalp ve beyin sağlığı üzerinde önemli etkiye sahip. Balık, haftada 3-4 kez tüketilmeli, yağda kızartmadan yenmeli, mümkünse mısır ununa batırılmamalı, böylelikle balığın Omega-3 kapasitesini yok olmadan tüketilmesi sağlanmalı. Yumurta da önemli bir Omega-3 kaynağıdır ve her gün tüketilmelidir. Semizotu, keten tohumu, ceviz de bitkisel Omega-3 içeren gıdalardır ve gün içinde dengeli bir şekilde tüketilmelidir" dedi.



Hastalığa ve halsizliğe karşı kemik suyuna çorba

Kemik suyuna çorbanın vücudu soğuk algınlığına karşı koruduğunu belirten Fadıloğlu, "Vücut direncinin düşmesiyle kendini gösteren soğuk algınlığına, boğaz ağrısına, burun tıkanıklığına ve halsizliğe karşı evde yapılabilecek en etkili çorbalardan biri, kemik suyunun içine eklenerek hazırlanan zerdeçal, karabiber, zencefil ve acı biber karışımından oluşan çorba olacaktır. Gün içinde yeşil çay içilmesi de oldukça faydalıdır, içine zerdeçal ve karabiber de eklenebilir. Kemik suyu, gribe ve soğuk algınlığına karşı vücudu korumasının yanı sıra, bağırsak geçirgenliğini azaltır, kemiği güçlendirir, içerdiği kolajen ve jelatin ile de saçı besler, deriyi canlandırır" diye konuşarak kemik suyunu hazırlarken kısık ateşte en az 6 saat pişirmek gerektiğini ifade etti.

Eylem Ezgi Fadıloğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek, enerji sağlamak, metabolizmayı hızlandırmak, sindirimi kolaylaştırmak için yüksek besin değerine sahip mavi yeşil alg olarak da bilinen spirulinanın da gıda takviyesi olarak alınmasının fayda sağlayacağını belirtti.



“Meyve suyu değil meyvenin kendisini tüketin”

Bağışıklık sistemini zayıflatan ve akyuvarların yabancı maddeleri parçalama yeteneklerini düşüren şekerli gıdaların tüketiminden mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğini vurgulayan Fadıloğlu, "Meyve suları yerine de mümkünse meyvenin kendisinin tüketilmesi oldukça faydalıdır. Özellikle nar, böğürtlen, yaban mersini gibi meyveler tüketilmelidir" dedi.



Strese karşı kakao

İçerdiği antioksidanlar ile kansere karşı etkili olan, kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendiren, potasyum içeriği ile stresi azalttığı bilinen, damar tıkanıklığını önleyen, yaşlanmayı geciktiren kakaonun da tüketilmesi gereken gıdalardan biri olduğunu kaydeden Dr. Fadıloğlu, "Bir bardak sıcak suda ya da bir bardak süte iki tatlı kaşığı kakao tozu karıştırılarak içilebilir. Kakao oranı yüksek olan siyah çikolata da kalori içeriği göz önüne alınarak kontrollü olarak tüketilebilir" diye konuştu.



Kefir bağışıklığı güçlendirir

Düzenli olarak tüketilmesi gereken besinlerden birinin de probiyotik, yani sağlığa faydalı bakteri içeren kalsiyum ve protein yönünden zengin kefir olduğunu ifade eden Eylem Ezgi Fadıloğlu, "Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu koruduğu gibi içerdiği B1, B12, biotin ve K vitaminleri ile genel sağlığa da katkıda bulunmaktadır. Yetişkinler için günün hangi saatinde içildiğinin bir önemi yoktur, ancak büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarda büyüme hormonunun daha çok salgılandığı gece alınması daha fazla fayda sağlar" diyerek kefir içilmesinin, büyüme ve gelişme sürecine olumlu etki göstereceğini söyledi.



Baklagiller ve zeytinyağı

Haftada en az 4-5 kez kuru fasulye, nohut gibi bitkisel protein kaynağı olan ve et yerine geçen kuru baklagiller tüketilmesini öneren Dr. Fadıloğlu, "İçerdiği demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, aminoasit ve E, A, K vitaminleri ile kalp dostu olan, kanser riskini azaltan, sağlıklı kemiklere sahip olmamızı sağlayan sızma zeytinyağı, salatalarda ve yemeklerde kullanılmalı" ifadelerini kullandı.