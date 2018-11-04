Kış patatesi sökümü 10 güne kadar başlıyor

Patates üretimiyle ünlü İzmir'in Ödemiş ilçesinde kış patatesinin söküm günleri yaklaşıyor. Kasım ayı ortalarından Mart ayına kadar sürmesi beklenen kışlık patateste ilk sökümler 1,5 TL ile başladı. Üreticiler, bu yıl tüm Türkiye'de üretimin az olduğunu belirterek fiyatların sezon içinde yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Patates üreticiliği ve tohum bayiliği yapan Ziraat Mühendisleri Odası Ödemiş temsilcisi Özkan Akgün, Afrika ve Arap ülkelerinden patates talepleri geldiğini belirterek, "Edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye'deki patates üretiminde yüzde 50 düşüş var. Yıllık 6 milyon tonluk üretimin bu yıl 3 tona kadar düşmesini bekliyoruz. Ödemiş Bölgesi'nde de ikinci ürün patateste 100 bin dekarlık ekim alanından 30 bin dekara düşüş yaşanıyor. Mildiyö olarak bildiğimiz mantar hastalığı patatesi olumsuz etkiledi. Üretici geçtiğimiz yıllarda istediği fiyatı bulamayınca üretim alanlarında daralma yaşanıyor. Bu göstergeler ışığında ihracatta da artış yaşanırsa patateste fiyatlar tavan yapar” dedi.

"Mart sonuna kadar toprakta kalabilir"

Kış patatesinde söküm çalışmalarının tek tük olduğunu belirten Akgün, asıl sökümlerin 10-15 gün sonrasında başlayacağını belirtti. Akgün, “Kış patatesi soğuk hava şartları nedeniyle Mart sonuna kadar toprakta kalabilir. Büyük üreticiler muhtemelen sökümleri hemen yapmayacaktır. İlk sökümleri yapanlar genel olarak sıcak paraya ihtiyaç duyan küçük üreticilerdir” diye konuştu.

"Patates üreticisi risk altında"

Hava şartlarına dikkat çeken Özkan Akgün, “Meteoroloji uzmanları bu yıl kış şartlarının çetin geçeceğini söylüyorlar. Sıcaklığın 0'ın altına düşmesi durumunda don tehlikesi baş gösterir ki bu da toprak altındaki patatesin bozulmasına neden olur. Üreticilerimiz büyük olasılıkla soğuktan önce tarlaları elyafla kapatacaklardır. Bu da ek maliyet getirecektir. Elyafın da örtü zamanı vardır. Eğer örtme işlemi de zamanında yapılmazsa patateste çimlenme başlar. Bu yıl patates üreticisi risk altında. Üreticilerimizin dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.