Kişisel koçtan, “Her yaşta spor yapın” önerisi

Her yaştan bireyin sağlık için spor yapması gerektiğini söyleyen Mavişehir Sportiva Kişisel Koçu Burak Yiğit, birçok spor dalında eğitimler verdiğini dile getirdi.

Aldığı eğitim ve deneyimler ışığında yıllardır spor sevgisiyle sektörde hizmet verdiğini kaydeden Yiğit, “Kişisel koç olarak hizmet verdiğim spor sektöründe, uzun yıllar profesyonel sporcu kimliğimle aktif spor hayatımı sürdürdüm. Ardından akademik eğitimin yanında birçok spor dalında da eğitim aldım. Şu anda group cycle spinning, technogym, omnia8 ve skillmill grup dersleri, insanitiy workout, anaerobik, dayanıklılık antrenmanı ve fonksiyonel dersler eşliğinde öğrencilerime hizmet veriyorum” diye konuştu.

Spora tutkun ve sağlıklı bireylerin çoğalması için çalıştığını belirten Burak Yiğit sözlerine şöyle devam etti: “Bireylerin günlük aktivitelerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için spor çok önemli. Onların biyomotor yeteneğini geliştirip, güçlü, kuvvetli, dayanıklı, esnek, ritmik, çabuk ve dinç bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sporun yanı sıra; bireylerin ömür boyu kendi vücudunu tanımaları ve ona göre bir beslenme alışkanlığı kazanmaları da çok önemli. Onların, mental ve fiziki dinamizm kazanıp sosyal yaşantısına da olumlu etkiler oluşturacak doğru kararlar ve adımlar atmasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Yaş ve cinsiyet performansta önemli bir kriter değildir; asıl olan istikrar devamlılık ve bilinçli antrenmandır.”