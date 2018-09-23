Kitap kurdu minikten mesaj var

İzmir'de yaşayan 8 yaşındaki Nisa Öztürk, sosyal medyada oluşturduğu sayfada her gün kitap okuyarak hem arkadaşlarını hem de büyüklerini kitap okuma konusunda teşvik etmeye çalıyor. Amacının başta yaşıtları olmak üzere herkesin kitap okuma alışkanlığı kazanması olduğunu belirten Öztürk, "Kitap okumak çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederim" dedi.

İzmirli 8 yaşındaki 4. sınıf öğrenci Nisa Öztürk anne ve babasının kitap okumasından etkilenerek kitap okuma alışkanlığı kazandı. Okulunda ve çevresindeki arkadaşlarının kitap okumadığını; tablet ve bilgisayarla vakit geçirdiğini gören kitap kurdu kız, hem yaşıtlarına hem de büyüklerine örnek olacak bir davranışta bulundu. Sosyal medyada oluşturduğu sayfa ile kitap okuyarak video çeken Öztürk "Kitap okumayı çok seviyorum. Sınıftaki arkadaşlarımın kitap okumadığını ve tabletle oynadığı gördüğüm için sayfayı kurdum. Amacım kitap okumayı desteklemek. Sayfam aktif hale geldikten sonra arkadaşlarımda benimle birlikte kitap okumaya başladı" diye konuştu.

"Arkadaşlarım okula artık tablet getirmiyor"

Kitap okumaya başladıktan sonra annesi ile birlikte kütüphaneye de yazılan Öztürk "Kitap okuma ile kelime haznem gelişiyor. Okuldaki arkadaşlarım ve okuma-yazma bilmeyen arkadaşlarım için iyi oluyor bu sayfa. Türkiye'deki tüm arkadaşlarımın kitap okumasını istiyorum. Çünkü kitap okumak güzel bir şeydir. Annemle babam çok kitap okuyordu, onlardan örnek alarak okumaya başladım. Şimdi arkadaşlarım da benimle kitap okumaya başladı. Onlar da eğlenceli olduğunu gördüler. Arkadaşlarım okula tablet getiriyordu. Artık tablet getirmemeye başladılar. Ben bilgisayar hiç oynamıyorum. Kendi yaşıtlarıma ve büyüklerime kitap okumayı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Nisa okuyor, annesi çekiyor

Minik Nisa'nın okuduğu kitapları videoya alan anne Derya Öztürk (35) ise, "Çevremizde pek kitap okuma alışkanlığı yok. Çocuklarda tablet ve bilgisayardan dolayı başarısızlık oluyor. Bu sayfayı kurmaktaki amacımız çocukları tabletten ve bilgisayardan uzaklaştırmaktı" dedi.