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21 Ağustos 2018 00:06

Kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar yakalandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, kız arkadaşını korkutmak için sokağa el yapımı ses bombası atan 3 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar yakalandı

21 Ağustos 2018 00:06


Olay, Sevgi Mahallesi 84 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında söz konusu adrese hafif ticari araçla gelen 3 şahıs, polis lojmanlarının yakınına el yapımı patlayıcı (EYP) atarak hızla kaçtı. Şahısların atmış olduğu EYP, şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri, durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi intikal ederken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede şahısların atmış olduğu EYP’nin ses bombası olduğu belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, EYP’yi atan şahısların B.C.G., U.K. ve R.S. olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs da gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramada EYP kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinde suçlarını kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan, polisin yaptığı sorguda olayın siyasi boyutunun olmadığı, kız arkadaşını korkutmak yapıldığı öğrenildi.


Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.




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