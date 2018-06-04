Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının “Pişman mısınız?” sorusuna “Bir şey yapmadım ki” diye yanıt verdi.

İzmir’in Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda Yusufcan Ö. (19) uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı M.Y.’nin evine gitti. İddialara göre, kavgalı olduğu kız arkadaşından özür dilemeye giden genç ile M.Y.’nin ailesi arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Yusufcan Ö., kız arkadaşının anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne Fadime Y. (52) göğsüne aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, baba Fahri Y. (57) ise hastaneye kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan Yusufcan Ö., Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu.

"Bir şey demedim ki”

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesine sevk edilen Yusufcan Ö., basın mensuplarının “Neden yaptın?”, “Pişman mısın?” sorularına “Bir şey yapmadım ki” yanıtını verdi.

Zanlının annesi olduğu ifade edilen şahıs ise bu sırada görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensubunun görüntü aldığı cep telefonuna vurarak düşüren kadın, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi adliye önünde beklemeye devam etti.