Kız arkadaşının annesini öldüren, babasını yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün gece yaşanan olayda Yusufcan Ö. (19), uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı M.Y.’nin evine gitti. İddialara göre kavgalı olduğu kız arkadaşından özür dilemeye giden genç ile M.Y.’nin ailesi arasında tartışma çıktı. Sinirlenen Yusufcan Ö., kız arkadaşının anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne Fadime Y. (52) göğsüne aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, baba Fahri Y. (57) ise hastaneye kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan Yusufcan Ö., Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesine sevk edilen Yusufcan Ö., tutuklanarak Buca Cezaevi’ne gönderildi.